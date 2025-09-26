سلوم حداد يوضح تصريحاته المثيرة للجدل حول إتقان الفصحى ويؤكد احترامه للفنانين المصريين

ففي لقاء مع ET بالعربي على هامش مشاركته في بروفات مسرحية " "، أوضح حداد أن حديثه لم يكن موجهاً ضد الفنانين المصريين حصراً، بل أشار إلى أن ممثلين من مختلف قد يواجهون صعوبة في النطق بالفصحى. وقال: "عندما أقول بعض الفنانين المصريين لا يجيدون النطق بالفصحى، فهذا لا ينفي أن هناك سوريين وعراقيين وأردنيين ولبنانيين وتوانسة ومغاربة يعانون المشكلة نفسها."

ووجّه حداد شكره إلى الناقد طارق الشناوي والفنانين وهالة صدقي على ما وصفه بـ"مواقفهم العقلانية" في التعامل مع الموضوع بعيداً عن الانفعال. كما حرص على تهدئة الأجواء قائلاً: "يا جماعة نحنا عم نتحاور ونتناقش، ما عم نسحب سيوف على بعض. لا نلغي الآخر ولا نخوّنه. هي مجرد وجهات نظر."

كما أشار إلى أن بعض ردود الفعل، ومنها موقف الفنان ماهر، بدت وكأنها محاولات لإلغاء الرأي المختلف، مضيفاً أن الفني يحتاج إلى "طولة بال وصبر وصلاة على النبي".

وفي ختام حديثه، نفى أن يكون قد قصد الإساءة للشعب المصري أو لأي شعب آخر، مؤكداً: "هل يُعقل أن يسيء أحد لشعب كامل؟ مستحيل. الفرق واضح بين الاختلاف والإساءة."