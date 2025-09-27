دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا

الأخبار
2025-09-27 | 04:31
احتفلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، في أجواء خاصة ورومانسية خلال رحلة لهما إلى إيطاليا، حيث وثّقت هذه اللحظات عبر صور وفيديوهات نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وظهرت دانييلا في الفيديو وهي تُفاجئ ناصيف بكعكة عيد ميلاد مزيّنة بالشموع، وسط أجواء من الضحك والعاطفة، بينما بدا الفنان السوري متأثراً باللفتة المليئة بالحب. وأرفقت دانييلا المنشور برسالة حملت الكثير من المشاعر: "نحتفل بعيدك يا حبيبي منذ البارحة، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وإلى الأبد"، ما أثار تفاعلاً كبيراً من محبي الثنائي الذين وصفوا علاقتهما بأنها من أكثر القصص رومانسية في الوسط الفني.

الاحتفال لم يكن مجرد مناسبة عابرة، بل جاء في توقيت لافت حيث يعيش الثنائي فرحة مضاعفة مع انتظار مولودهما الأول. وحتى اللحظة، لم يكشف ناصيف ودانييلا عن جنس المولود، ما يزيد من حالة التشويق بين المتابعين الذين يترقبون كل جديد يخص حياتهما العائلية.

A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

 

 

