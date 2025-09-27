دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا

وظهرت دانييلا في الفيديو وهي تُفاجئ ناصيف بكعكة عيد ميلاد مزيّنة بالشموع، وسط أجواء من الضحك والعاطفة، بينما بدا الفنان السوري متأثراً باللفتة المليئة بالحب. وأرفقت دانييلا المنشور برسالة حملت الكثير من المشاعر: "نحتفل بعيدك يا حبيبي منذ البارحة، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وإلى الأبد"، ما أثار تفاعلاً كبيراً من محبي الثنائي الذين وصفوا علاقتهما بأنها من أكثر القصص رومانسية في الوسط الفني.
الاحتفال لم يكن مجرد مناسبة عابرة، بل جاء في توقيت لافت حيث يعيش الثنائي فرحة مضاعفة مع انتظار مولودهما الأول. وحتى اللحظة، لم يكشف ناصيف ودانييلا عن جنس المولود، ما يزيد من حالة التشويق بين المتابعين الذين يترقبون كل جديد يخص حياتهما العائلية.
توفي الشاعر الغنائي المصري خالد أمين يوم أمس، ونعت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل رحيله ببيان رسمي قدّمت فيه العزاء إلى أسرته، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من أبرز الأقلام الغنائية التي تركت بصمة في وجدان الجمهور.
في مشهد عفوي خطف أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف طريف خلال ظهورها في مقطع فيديو، حيث كانت تضع مجموعة من السلاسل الذهبية اللامعة، بينما كان عصفور من نوع "الكروان" يقترب منها بشكل متكرر.
استذكرت مايا، ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، ذكرى ميلاد والدها الثانية والخمسين في 26 أيلول/سبتمبر، من خلال رسالة وجدانية مؤثرة وصور نادرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".