دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا

وظهرت دانييلا في الفيديو وهي تُفاجئ بكعكة عيد ميلاد مزيّنة بالشموع، وسط أجواء من الضحك والعاطفة، بينما بدا الفنان السوري متأثراً باللفتة المليئة بالحب. وأرفقت دانييلا المنشور برسالة حملت الكثير من المشاعر: "نحتفل بعيدك منذ البارحة، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك وإلى الأبد"، ما أثار تفاعلاً كبيراً من محبي الذين وصفوا علاقتهما بأنها من أكثر القصص رومانسية في الوسط الفني.

الاحتفال لم يكن مجرد مناسبة عابرة، بل جاء في توقيت لافت حيث يعيش الثنائي فرحة مضاعفة مع انتظار مولودهما الأول. وحتى اللحظة، لم يكشف ناصيف ودانييلا عن جنس المولود، ما يزيد من التشويق بين المتابعين الذين يترقبون كل جديد يخص حياتهما العائلية.

