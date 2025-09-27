ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنها ريان برسالة مؤثرة

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها على بمجموعة صور ولقطات مؤثرة جمعتها بابنها، وأرفقتها برسالة مليئة بالحب والحنان، عبّرت فيها عن اعتزازها الكبير به، متمنية له العمر المديد والسعادة الدائمة.

وكتبت ماغي في تعليقها: "كل سنة عيدك فرصة مليانة حياة. إبني وحبيبي وسندي بالحياة ♥️، ينعاد عليك بكل شي بيشبه قلبك وأحلامك.. والله يعطيك الصحة والسعادة والنجاح.. بحبك لتخلص الدني يا أغلى ريانو 🪐".

المنشور حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين الذين أثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع ماغي بابنها، معتبرين أن كلماتها تعكس صدق مشاعر الأمومة ودفء الروابط العائلية.