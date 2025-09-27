ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنها ريان برسالة مؤثرة

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور ولقطات مؤثرة جمعتها بابنها، وأرفقتها برسالة مليئة بالحب والحنان، عبّرت فيها عن اعتزازها الكبير به، متمنية له العمر المديد والسعادة الدائمة.
وكتبت ماغي في تعليقها: "كل سنة عيدك فرصة جديدة مليانة حياة. إبني وحبيبي وسندي بالحياة ♥️، ينعاد عليك بكل شي بيشبه قلبك وأحلامك.. والله يعطيك الصحة والسعادة والنجاح.. بحبك لتخلص الدني يا أغلى ريانو 🪐".
المنشور حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين الذين أثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع ماغي بابنها، معتبرين أن كلماتها تعكس صدق مشاعر الأمومة ودفء الروابط العائلية.
توفي الشاعر الغنائي المصري خالد أمين يوم أمس، ونعت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل رحيله ببيان رسمي قدّمت فيه العزاء إلى أسرته، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من أبرز الأقلام الغنائية التي تركت بصمة في وجدان الجمهور.
في مشهد عفوي خطف أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف طريف خلال ظهورها في مقطع فيديو، حيث كانت تضع مجموعة من السلاسل الذهبية اللامعة، بينما كان عصفور من نوع "الكروان" يقترب منها بشكل متكرر.
استذكرت مايا، ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، ذكرى ميلاد والدها الثانية والخمسين في 26 أيلول/سبتمبر، من خلال رسالة وجدانية مؤثرة وصور نادرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".