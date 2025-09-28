جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك

نتنياهو: نعرف مكان اليورانيوم المخصب في إيران ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة

نتنياهو: نعرف مكان اليورانيوم المخصب في إيران ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة