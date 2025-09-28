وديع الشيخ يوجه رسالة قوية لكل من يهاجمه

وجه الفنان اللبناني وديع الشيخ رسالة قوبة إلى كل من يهـ ـاجمه كما وجه كلمة مؤثرة لـ جنوب لبنان، من جانبه تحدث الفنان والممثل طوني عيسى بصراحة عن حياته مستزكراً نفسه عندما كان طفلاً.

