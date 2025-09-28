الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

وأكد المتحدث باسم هاري، في بيان صحفي، أن هذه الادعاءات "كاذبة تمامًا"، متهماً مصادر مجهولة بمحاولة الإضرار بالعلاقة بين الأب وابنه.
ويأتي هذا النفي في ظل متابعة مكثفة من الإعلام البريطاني والعالمي لأي تفاصيل تتعلق بعلاقة هاري بالعائلة الملكية منذ خروجه وزوجته ميغان ماركل من الحياة الملكية عام 2020.
في حادث مأساوي هزّ منطقة بينرث – كومبريا البريطانية، تعرّض الصحفي البريطاني في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نيكولاس باليت (60 عاماً)، وزوجته أنجيلا (59 عاماً)، لإصابات بالغة إثر انفجار مروّع في مدفأة تعمل بالبيو-إيثانول داخل منزلهما يوم 16 سبتمبر 2025.
أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".
توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.