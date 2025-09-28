أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

وخلال حفله على مسرح Cahide حيث قدّم أحدث أغنياته بعنوان Arabesk، علّق دينيز على هذه الآراء قائلاً: "تطلبون مني أن أحلقها، لكنني أستعد لفيلمي الجديد (العشاء الأخير).. لذلك عليّ أن أبقيها. حتى أنا لست سعيداً جداً بها.. لا تفعلوا بفنانيكم هكذا!". وأضاف في رد ساخر على التشبيهات: "أصدقائي، عندما يطلق أجنبي لحيته تجدونه جذاباً جداً… لماذا إذن تتصرفون هكذا مع فنانيكم؟ وبالمناسبة، نحن نحب سنفور"، ليتحوّل الموقف إلى مادة للضحك والتفاعل بين الجمهور.

وبالتوازي مع فيلمه الجديد، يستعد لخوض تجربة مختلفة عبر مسلسل مبتكر بعنوان Tesserakt، من إنتاج شركة Vitpepper Studios. العمل ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي، وتدور أحداثه في عام 2050 ضمن أجواء سوداوية، حيث تقود القصة شخصية "ليلى" التي جرى ابتكارها بالكامل بواسطة .

وسيشارك أوزجان في المسلسل من خلال استنساخ صوته وصورته رقمياً ليجسّد دور رئيس دولة، ليصبح أول نجم يخوض تجربة من هذا النوع. ومن المقرر عرض المسلسل ضمن فعاليات معرض MIPCOM بمدينة كان في 13 أكتوبر المقبل، ليشكل محطة بارزة في مسيرة دينيز الفنية.

وبين السخرية التي لاحقته بسبب مظهره الجديد والتجارب الفنية المبتكرة التي يخوضها، يثبت أوزجان دينيز أنه واحد من أكثر نجوم إثارة للجدل والاهتمام، سواء على خشبة المسرح أو في مغامراته الفنية غير التقليدية.