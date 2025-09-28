الأخبار
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

فن

2025-09-28 | 08:54
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".

وخلال حفله على مسرح Cahide حيث قدّم أحدث أغنياته بعنوان Arabesk، علّق دينيز على هذه الآراء قائلاً: "تطلبون مني أن أحلقها، لكنني أستعد لفيلمي الجديد (العشاء الأخير).. لذلك عليّ أن أبقيها. حتى أنا لست سعيداً جداً بها.. لا تفعلوا بفنانيكم هكذا!". وأضاف في رد ساخر على التشبيهات: "أصدقائي، عندما يطلق أجنبي لحيته تجدونه جذاباً جداً… لماذا إذن تتصرفون هكذا مع فنانيكم؟ وبالمناسبة، نحن نحب بابا سنفور"، ليتحوّل الموقف إلى مادة للضحك والتفاعل بين الجمهور.

وبالتوازي مع فيلمه الجديد، يستعد أوزجان دينيز لخوض تجربة مختلفة عبر مسلسل مبتكر بعنوان Tesserakt، من إنتاج شركة Vitpepper Studios. العمل ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي، وتدور أحداثه في عام 2050 ضمن أجواء سوداوية، حيث تقود القصة شخصية "ليلى" التي جرى ابتكارها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسيشارك أوزجان في المسلسل من خلال استنساخ صوته وصورته رقمياً ليجسّد دور رئيس دولة، ليصبح أول نجم تركي يخوض تجربة من هذا النوع. ومن المقرر عرض المسلسل ضمن فعاليات معرض MIPCOM بمدينة كان الفرنسية في 13 أكتوبر المقبل، ليشكل محطة بارزة في مسيرة دينيز الفنية.

وبين السخرية التي لاحقته بسبب مظهره الجديد والتجارب الفنية المبتكرة التي يخوضها، يثبت أوزجان دينيز أنه واحد من أكثر نجوم تركيا إثارة للجدل والاهتمام، سواء على خشبة المسرح أو في مغامراته الفنية غير التقليدية.

إصابات خطيرة لـ اعلامي شهير وزوجته في حادث انفجار مدفأة
11:21

إصابات خطيرة لـ اعلامي شهير وزوجته في حادث انفجار مدفأة

في حادث مأساوي هزّ منطقة بينرث – كومبريا البريطانية، تعرّض الصحفي البريطاني في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نيكولاس باليت (60 عاماً)، وزوجته أنجيلا (59 عاماً)، لإصابات بالغة إثر انفجار مروّع في مدفأة تعمل بالبيو-إيثانول داخل منزلهما يوم 16 سبتمبر 2025.

11:21

إصابات خطيرة لـ اعلامي شهير وزوجته في حادث انفجار مدفأة

في حادث مأساوي هزّ منطقة بينرث – كومبريا البريطانية، تعرّض الصحفي البريطاني في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نيكولاس باليت (60 عاماً)، وزوجته أنجيلا (59 عاماً)، لإصابات بالغة إثر انفجار مروّع في مدفأة تعمل بالبيو-إيثانول داخل منزلهما يوم 16 سبتمبر 2025.

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز
08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
Play
08:02
Play

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

08:02

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

إصابات خطيرة لـ اعلامي شهير وزوجته في حادث انفجار مدفأة
11:21
الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز
08:48
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
08:02
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
07:57

