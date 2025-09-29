وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 7 ربيع الآخر 1447 هجري، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وختم الديوان الملكي بيانه بالقول: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما وأعرب العديد من النشطاء على مواقع التواصل عن تعازيهم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بوفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز، داعين لها بالرحمة ولأحبائها بالصبر والسلوان.
طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.
كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.
كشفت مصادر إعلامية في الساعات الأخيرة أنّ الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تخضع حاليًا للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات الكبرى في سويسرا، حيث تمضي فترة نقاهة بعد الأزمات المتلاحقة التي مرّت بها مؤخرًا.