وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت بن آل ".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 7 ربيع الآخر 1447 هجري، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وختم الديوان الملكي بيانه بالقول: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما وأعرب العديد من النشطاء على مواقع التواصل عن تعازيهم للعاهل السعودي الملك وولي عهده بوفاة الأميرة عبطا بنت عبد ، داعين لها بالرحمة ولأحبائها بالصبر والسلوان.