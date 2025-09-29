حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

الفهد شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً لباقة ورد فخمة قُدمت إليها من ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، أرفقت ببطاقة تحمل أمنيات بالشفاء العاجل.
وقد عبّرت الفنانة القديرة عن امتنانها العميق لهذه المبادرة الإنسانية، وعلّقت قائلة: "هذه المبادرة الراقية تعبّر عن أصالة القيم الإنسانية واهتمام القيادة الكريمة بأبنائها. جزاكم الله خيراً وبارك في سموّكم وأدامكم سنداً وعزاً للكويت وأهلها".
الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي انهالت تعليقاته بالدعاء للفنانة الكويتية، متمنين لها تمام الشفاء وعودتها القريبة إلى الشاشة.
يُذكر أنّ حياة الفهد كانت قد أُصيبت بجلطة دماغية استدعت نقلها إلى المستشفى، قبل أن تتوجّه إلى لندن لبدء رحلة علاجية في مستشفى "The Wellington"، حيث تخضع حالياً لمتابعة دقيقة من الأطباء.