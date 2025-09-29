حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

الفهد شاركت متابعيها عبر حسابها على " " صوراً لباقة ورد فخمة قُدمت إليها من ولي عهد ، الشيخ الحمد المبارك الصباح، أرفقت ببطاقة تحمل أمنيات بالشفاء العاجل.

وقد عبّرت الفنانة القديرة عن امتنانها العميق لهذه المبادرة الإنسانية، وعلّقت قائلة: "هذه المبادرة الراقية تعبّر عن القيم الإنسانية واهتمام القيادة الكريمة بأبنائها. جزاكم خيراً وبارك في سموّكم وأدامكم سنداً وعزاً للكويت وأهلها".

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي انهالت تعليقاته بالدعاء للفنانة ، متمنين لها تمام الشفاء وعودتها القريبة إلى الشاشة.

يُذكر أنّ حياة الفهد كانت قد أُصيبت بجلطة دماغية استدعت نقلها إلى المستشفى، قبل أن تتوجّه إلى لبدء رحلة في مستشفى "The Wellington"، حيث تخضع حالياً لمتابعة دقيقة من الأطباء.