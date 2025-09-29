كيفن هارت يخلّد بصمته على جدار النجوم في بوليفارد الرياض

الفعالية جاءت بالتزامن مع مشاركة النجم الأمريكي في مهرجان للكوميديا، الذي انطلق يوم الجمعة الماضية بمشاركة مجموعة من أبرز الأسماء في هذا المجال على مستوى . وكان هارت قد وصل إلى مساء السبت، قبل أن يعتلي خشبة مسرح ANB أرينا لتقديم الكوميدي المنتظر أمام جمهور واسع.

يُعتبر كيفن هارت واحداً من أنجح الكوميديين خلال العقدين الأخيرين، حيث اشتهر بعروضه الحية التي استقطبت ملايين المتابعين، إضافة إلى أدواره في أعمال سينمائية ضخمة جعلته من أكثر النجوم تأثيراً وشعبية. ويتميّز هارت بأسلوبه القائم على السخرية من تفاصيل الحياة اليومية وتجارب شخصية، وهو ما يمنحه قرباً من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

الرياض، من جهتها، تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للترفيه من خلال هذا المهرجان، الذي لا يقتصر على عروض هارت فقط. ففي 30 سبتمبر، سيكون الجمهور على موعد مع الكوميديان الأمريكي علي صديق، الذي سيقدّم عرضه على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي"، مستلهماً تجربته الشخصية في السجن والتي تحوّلت إلى مادة كوميدية بارزة. وفي الليلة نفسها، يشارك الكوميديان الأسترالي جِمِيُون عبر عرض على مسرح ، مقدّماً كوميديا ساخرة تعتمد على المواقف اليومية بروح تجمع بين الذكاء والطرافة.

بهذا ، يؤكد مهرجان الرياض للكوميديا حضوره كمنصة عالمية تستقطب كبار نجوم الكوميديا وتقدّم للجمهور المحلي والدولي ليالٍ من الضحك والتجارب الفنية الفريدة.