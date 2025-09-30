سلاف فواخرجي تعبر عن حبها لـ مصر بعد الاساءة من شبان بمظاهرة في دمشق

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "لك حبي وفؤادي"، مع وضعها لإيموجي علم مصر.

وفي نفس السياق، شاركت سلاف فواخرجي مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، ظهرت فيه خلال لقاء تلفزيوني، ألقت فيه قصيدة شعرية للشاعر الراحل صلاح جاهين.

وحملت القصيدة التي ألقتها فواخرجي معاني الحب والوفاء لـ مصر، وقالت: "على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما يشاء، أنا عندي مصر أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي مالكة ، شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف، برقة وعلى استحياء، أكرها وألعن أبوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض في عروقي بألف نغمة وضرب".