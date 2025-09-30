الأخبار
بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان
بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان
A-
A+

بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

فن

2025-09-30 | 04:31
بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان
بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

بعد زواج استمر 19 عاماً أثمر عن ابنتين، أعلنت تقارير إعلامية انفصال النجمة الأسترالية الحائزة على الأوسكار نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين كيدمان (58 عاماً) وأوربان (57 عاماً) شهدت فتوراً في الفترة الأخيرة بسبب انشغال كل منهما بأعماله؛ فهي تواصل تصوير مشاريعها السينمائية، بينما ينشغل هو بجولاته الغنائية، ما جعل لقاءاتهما نادرة. ونقل مصدر مقرّب أنّ "كيث بالكاد يرى نيكول، فرغم وجود الكثير من الحب بينهما، إلا أنّ الطلاق قد لا يكون مطروحاً بشكل رسمي حتى الآن".

مجلة بيبول الأميركية كشفت من جانبها أن كيدمان تلقت دعماً كبيراً من شقيقتها أنتونيا خلال هذه المرحلة، مؤكدة أنّ العائلة بأكملها تكاتفت لمساندتها. ورغم ذلك، لم يصدر عن نيكول كيدمان أو كيث أوربان أي تعليق رسمي بشأن أخبار الانفصال.

وكان آخر ظهور علني يجمع الزوجين في يونيو الماضي بمناسبة ذكرى زواجهما، حيث نشرت كيدمان صورة بالأبيض والأسود مع أوربان على حسابها عبر "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".

الثنائي رزقا خلال زواجهما بابنتين هما سانداي روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً). ويُذكر أنّ كيدمان كانت متزوجة سابقاً من الممثل الأميركي توم كروز لمدة 11 عاماً، وتبنّت منه طفلين هما إيزابيلا (32 عاماً) وكونور (30 عاماً).

