أزمة صحية تدخل الفنان زيناتي قدسية المستشفى

وفي بيان مقتضب نشرته الفنانين في – فرع عبر حسابها الرسمي على " "، عبّرت النقابة عن تضامنها مع الفنان القدير، وجاء فيه: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير زيناتي قدسية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى. معافى يا رب."

ويُعد زيناتي قدسية، ذو الأصول من مواليد مدينة حيفا في الأول من الثاني عام 1948، أحد أبرز رواد المسرح السوري، خاصة في مجال المونودراما (المسرح الفردي)، حيث قدّم أعمالاً تركت بصمة فنية وفكرية خاصة.

في ثمانينيات القرن الماضي، شكّل مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان ثنائياً مسرحياً بارزاً، قدّما من خلاله أعمالاً تحولت إلى ظاهرة مميزة، بفضل الطرح الجريء والأفكار العميقة التي حملتها، والتي ساهمت في تعزيز مكانة المسرح السوري كفن له خصوصيته.

كما امتدت مسيرة قدسية إلى الدراما التلفزيونية، حيث شارك في العديد من الأعمال التي لاقت متابعة جماهيرية ، من أبرزها مسلسل "باب " (الجزء الثامن)، و**"هارون الرشيد"**، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي رسخت حضوره كممثل متنوع على تقديم شخصيات درامية مختلفة.

الحالة الصحية للفنان زيناتي قدسية أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من جمهوره وزملائه عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى الساحة الفنية التي ساهم في تشكيل ملامحها لعقود طويلة.

ويُجمع النقاد على أن مسيرة زيناتي قدسية تمثل رصيداً غنياً في المسرح والدراما ، خصوصاً في قدرته على المزج بين الأداء الفني والطرح الفكري، ليبقى واحداً من الأسماء البارزة التي أثرت المشهد الثقافي .