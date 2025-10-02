عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام
الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام
الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام

فن

2025-10-02 | 06:12
الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام
الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو أرفقته بدعاء مؤثر، عبّرت من خلاله عن قلقها وحزنها على الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكتبت بطمة: "اللهم احفظ وطننا المغرب وملكنا وشبابنا من كل شر، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم بارك في شباب المغرب، ووفقهم لكل خير، واحمهم بعينك التي لا تنام. دعواتنا بالشفاء العاجل لأخينا الشاب الذي تعرض للحادث في المظاهرة السلمية، ربي اجعل ما أصابه رفعة له، واشفه شفاء لا يغادر سقما… والله ضرني هادشي في خاطري، مريضة وزدت مرضت من الصدمة، عيني ممتيقاش هدشي لي كنشوف… نتمنى تحسين الوضع، راه حب الوطن يعني السعي إلى تحسينه وتقديم الأفضل."

وأرفقت بطمة رسالتها بهاشتاغ #الله_الوطن_الملك، في إشارة واضحة لتمسكها بالثوابت الوطنية، مؤكدة أن حب الوطن الحقيقي هو العمل على تحسين الأوضاع والدفع نحو مستقبل أفضل.

كما عادت الفنانة لتعبّر عن ألمها في منشور آخر عبر خاصية "الستوري"، قائلة: "فعلاً ضارني خاطري بالزاف من هدشي لي وصلنالو."

رسالة دنيا بطمة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها متابعون موقفًا صريحًا يعكس تعاطفها مع الشباب المغربي وتمسكها بقيم السلمية والدعاء للوطن.

اقرأ ايضا في فن

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره
06:23

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره

أطل النجم المصري أحمد السقا من جديد على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا وأثار قلق محبيه.

06:23

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره

أطل النجم المصري أحمد السقا من جديد على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا وأثار قلق محبيه.

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة
06:19

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.

06:19

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
06:28
أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره
06:23
جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة
06:19
أزمة صحية تدخل الفنان زيناتي قدسية المستشفى
06:16

