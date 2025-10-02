الفنانة دنيا بطمة تثير التفاعل برسالتها الوطنية عبر إنستغرام

وكتبت بطمة: "اللهم احفظ وطننا وملكنا وشبابنا من كل شر، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم بارك في شباب المغرب، ووفقهم لكل خير، واحمهم بعينك التي لا تنام. دعواتنا بالشفاء العاجل لأخينا الشاب الذي تعرض للحادث في المظاهرة السلمية، ربي اجعل ما أصابه رفعة له، واشفه شفاء لا يغادر سقما… والله ضرني هادشي في خاطري، مريضة وزدت مرضت من الصدمة، عيني ممتيقاش هدشي لي كنشوف… نتمنى تحسين الوضع، راه حب يعني السعي إلى تحسينه وتقديم الأفضل."

وأرفقت بطمة رسالتها بهاشتاغ #الله_الوطن_الملك، في إشارة واضحة لتمسكها بالثوابت الوطنية، مؤكدة أن حب الوطن الحقيقي هو العمل على تحسين الأوضاع والدفع نحو مستقبل أفضل.

كما عادت الفنانة لتعبّر عن ألمها في منشور آخر عبر خاصية "الستوري"، قائلة: "فعلاً ضارني خاطري بالزاف من هدشي لي وصلنالو."

رسالة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر ، حيث اعتبرها متابعون موقفًا صريحًا يعكس تعاطفها مع وتمسكها بقيم السلمية والدعاء للوطن.