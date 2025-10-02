جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة

غير أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي حتى الآن، وهو ما جعلها تُصنّف ضمن الشائعات التي أربكت جمهوره وأثارت من الذهول في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة وأن أورغانجي يعد من أبرز النجوم في السنوات .

وقد لمع اسم الفنان بشكل واسع من خلال دوره المؤثر في المسلسل الشهير "حب أعمى" (Kara Sevda) الذي حقق نجاحاً عالمياً وحصد جوائز مهمة، قبل أن يرسّخ مكانته أكثر بمشاركته في بطولة مسلسل " " (Yargı)، الذي نال نسب مشاهدة عالية داخل وخارجها.

الجمهور تفاعل بقوة مع هذه المتداولة، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من إمكانية أن يترك نجم في قمة نجاحه عالم التمثيل ليتجه إلى مهنة بعيدة كلياً عن الفن، فيما طالب آخرون بانتظار تصريح رسمي من الفنان أو مدير أعماله لوضع حد لهذه التكهنات.

ورغم الضجة المثارة، يبقى كان أورغانجي أوغلو أحد الأسماء اللامعة في صناعة الدراما ، وغيابه عن الساحة – في حال تأكد – سيشكّل خسارة كبيرة لعشاق المسلسلات الذين اعتادوا على حضوره المميز وأدواره المركبة.