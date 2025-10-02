أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره

وجاءت عودة السقا من خلال مشاركته في المسرحي "هنا " الذي قُدم مساء الأربعاء، بمشاركة النجمتين هند صبري ويسرا اللوزي، إلى جانب عدد من المواهب الشابة. العرض شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وثقت صفحته الرسمية على " " أجواء الليلة عبر صور وفيديوهات ظهر فيها السقا متألقًا على الخشبة وسط تفاعل وتصفيق حار.

اختيار السقا للمشاركة في هذا العمل المسرحي اعتُبر رسالة دعم واضحة للمسرح المستقل وفرقة "المسرح الخطير" المنتجة للعرض، إضافة إلى تأكيده على أهمية الوقوف بجانب المواهب الشابة. وقد اعتبر الجمهور ظهوره بعد الحادث رسالة قوة وطمأنة، واعتبروه إضافة قيّمة تثري المشهد الفني.

أما عن تفاصيل الحادث، فقد تعرض السقا قبل أيام لحادث سير على طريق ، حين اصطدمت سيارته بصبّة خرسانية، ما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة بشكل كبير. ورغم قوة الاصطدام، اقتصرت إصاباته على بعض الكدمات البسيطة، بينما نجا سائقه من أي أذى. وخضع الفنان لفحوص طبية فورية وخرج من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وفي أول تعليق له بعد الحادث، نشر السقا رسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها: "اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق من المحن منحًا، ومنحني الله حبًا كثيرًا لم أكن أدركه. ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليّ، ومثلها اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لرد الجميل. أنا الحمد لله تمام، وأبدأ عملي من . وقاموس اللغة كاملًا لن يوفيكم حقكم من الذوق والرقي والواجب. الحمد لله من قبل ومن بعد."