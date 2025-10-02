الأخبار
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في &quot;The ريل Influencer&quot; مع باميلا الكيك
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

فن

2025-10-02 | 06:28
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

شاركوا الضيوف سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان في رحلة مليئة بالتجارب والمواقف التي تعكس معنى التأثير والتأثر في حياة كل منهم.

تابعوا الحلقة الليلة الخميس عند الساعة 22:00 مباشرة على شاشة قناة الجديد.

صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
08:41

صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها

أشعلت صنداي روز، ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني الشهير كيث أوربان، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت أول منشور لها عبر حسابها الجديد على إنستغرام، في خطوة لفتت الانتباه بشدة لتوقيتها اللافت.

08:41

صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها

أشعلت صنداي روز، ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني الشهير كيث أوربان، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت أول منشور لها عبر حسابها الجديد على إنستغرام، في خطوة لفتت الانتباه بشدة لتوقيتها اللافت.

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين
08:02

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة الأردنية نداء شرارة وهي تتحدث عن موقفها من الغناء، في تصريحات أثارت انقساماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:02

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة الأردنية نداء شرارة وهي تتحدث عن موقفها من الغناء، في تصريحات أثارت انقساماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع
06:59

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع

أعاد مقطع فيديو قديم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول الشيف السوري عمر، المعروف بمواقفه الجريئة، بعدما تحدث فيه عن واقع الحريات في سوريا موجهاً انتقادات صريحة لكل من النظام السابق برئاسة بشار الأسد والمرحلة الحالية برئاسة أحمد الشرع.

06:59

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع

أعاد مقطع فيديو قديم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول الشيف السوري عمر، المعروف بمواقفه الجريئة، بعدما تحدث فيه عن واقع الحريات في سوريا موجهاً انتقادات صريحة لكل من النظام السابق برئاسة بشار الأسد والمرحلة الحالية برئاسة أحمد الشرع.

صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
08:41
تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين
08:02
جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع
06:59
أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره
06:23

