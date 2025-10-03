الأخبار
نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"
نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"
نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"

فن

2025-10-03 | 04:17
نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"
نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"

بعد أيام من إعلان انفصالها عن الفنان الفلسطيني سانت ليفانت، أطلت المغنية الفرنسية – الهاييتية نايكا على جمهورها في مقطع مصوّر عبر "تيك توك"، لتشارك أول تعليق علني حول التجربة العاطفية التي شغلت مواقع التواصل.

نايكا تحدثت بصراحة عن مشاعرها في هذه المرحلة، قائلة إنها لم تكن تتوقع أن تسجّل هذا الفيديو، لكنها شعرت بالامتنان الكبير لدعم جمهورها ورسائل المحبة التي تلقتها، خاصة من الفتيات اللواتي أكدن وقوفهن إلى جانبها. واعتبرت أن هذا التضامن ساعدها على مواجهة الضغوط النفسية التي رافقت انتشار خبر الانفصال.

الفنانة الشابة شددت على أنها ترفض فكرة أن قصتها مع سانت ليفانت دليل على "موت الحب"، مؤكدة: "ما زلت أؤمن بالحب، وسأظل أختاره كل يوم رغم كل التعقيدات". وأضافت أن فشل العلاقة لا يعني بالضرورة فشل التجربة، بل قد يكون انعكاسًا لخطط مختلفة تفرضها الحياة.

من جانبه، أعلن سانت ليفانت، واسمه الحقيقي مروان رشيد عبد الحميد، الانفصال عبر "إنستغرام"، مؤكداً أن القرار مشترك وأنه يكنّ لزميلته السابقة كل الاحترام والتقدير. وردّت نايكا برسالة مشابهة أشارت فيها إلى أن السنوات التي جمعتهما ستبقى ذكرى جميلة رغم النهاية.

قصة نايكا وسانت ليفانت بدأت عام 2023 خلال عشاء خاص في السعودية، لتتطور سريعًا إلى علاقة رسمية أثمرت تعاونات فنية بارزة، بينها المشاركة في مهرجان "كوتشيلا" وأعمال موسيقية مشتركة مثل "قلبي" و"سنيورة".

برسالتها الأخيرة، حاولت نايكا أن تقدم لجمهورها وجهة نظر مختلفة، مفادها أن الحب يظل قيمة عليا، وأن الشجاعة الحقيقية تكمن في الإيمان به حتى وسط الخسارات والانفصالات.

يحيى الفخراني يرد على انتقادات سلوم حداد
يحيى الفخراني يرد على انتقادات سلوم حداد

حلّ الفنان الكبير يحيى الفخراني ضيفاً على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة mbc مصر، حيث فتح قلبه للحديث عن مشواره الفني وتناول أبرز الانتقادات التي وُجّهت له مؤخراً من الفنان السوري سلوم حداد بشأن إتقانه للغة العربية الفصحى.

يحيى الفخراني يرد على انتقادات سلوم حداد

حلّ الفنان الكبير يحيى الفخراني ضيفاً على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة mbc مصر، حيث فتح قلبه للحديث عن مشواره الفني وتناول أبرز الانتقادات التي وُجّهت له مؤخراً من الفنان السوري سلوم حداد بشأن إتقانه للغة العربية الفصحى.

صورة تجمع عبلة كامل بأبطال تيتانيك تشعل مواقع التواصل وكيت وينسليت ترد
صورة تجمع عبلة كامل بأبطال تيتانيك تشعل مواقع التواصل وكيت وينسليت ترد

تصدّرت النجمة المصرية القديرة عبلة كامل حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي ظهرت فيها إلى جانب نجمي هوليوود كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو في لقطة مستوحاة من فيلم "تيتانيك".

صورة تجمع عبلة كامل بأبطال تيتانيك تشعل مواقع التواصل وكيت وينسليت ترد

تصدّرت النجمة المصرية القديرة عبلة كامل حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي ظهرت فيها إلى جانب نجمي هوليوود كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو في لقطة مستوحاة من فيلم "تيتانيك".

رحيل الفنان العراقي إياد الطائي بعد صراع مع المرض
رحيل الفنان العراقي إياد الطائي بعد صراع مع المرض

فقدت الساحة الفنية العراقية اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 واحداً من أبرز وجوهها برحيل الفنان والممثل إياد الطائي عن عمر ناهز 59 عاماً، إثر معاناة طويلة مع المرض.

رحيل الفنان العراقي إياد الطائي بعد صراع مع المرض

فقدت الساحة الفنية العراقية اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 واحداً من أبرز وجوهها برحيل الفنان والممثل إياد الطائي عن عمر ناهز 59 عاماً، إثر معاناة طويلة مع المرض.

صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
