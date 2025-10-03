نايكا تكسر صمتها بعد انفصالها عن سانت ليفانت: "الحب لا ينتهي"

نايكا تحدثت بصراحة عن مشاعرها في هذه المرحلة، قائلة إنها لم تكن تتوقع أن تسجّل هذا الفيديو، لكنها شعرت بالامتنان الكبير لدعم جمهورها ورسائل المحبة التي تلقتها، خاصة من الفتيات اللواتي أكدن وقوفهن إلى جانبها. واعتبرت أن هذا التضامن ساعدها على مواجهة الضغوط النفسية التي رافقت انتشار خبر الانفصال.

الفنانة الشابة شددت على أنها ترفض فكرة أن قصتها مع ليفانت دليل على "موت الحب"، مؤكدة: "ما زلت أؤمن بالحب، وسأظل أختاره كل يوم رغم كل التعقيدات". وأضافت أن فشل العلاقة لا يعني بالضرورة فشل التجربة، بل قد يكون انعكاسًا لخطط مختلفة تفرضها الحياة.

من جانبه، أعلن سانت ليفانت، واسمه الحقيقي مروان رشيد ، الانفصال عبر " "، مؤكداً أن القرار وأنه يكنّ لزميلته السابقة كل الاحترام والتقدير. وردّت نايكا برسالة مشابهة أشارت فيها إلى أن السنوات التي جمعتهما ستبقى ذكرى جميلة رغم النهاية.

قصة نايكا وسانت ليفانت بدأت عام 2023 خلال عشاء خاص في ، لتتطور سريعًا إلى علاقة رسمية أثمرت تعاونات فنية بارزة، بينها المشاركة في مهرجان "كوتشيلا" وأعمال موسيقية مشتركة مثل "قلبي" و"سنيورة".

برسالتها ، حاولت نايكا أن تقدم لجمهورها وجهة نظر مختلفة، مفادها أن الحب يظل قيمة عليا، وأن الشجاعة الحقيقية تكمن في الإيمان به حتى وسط الخسارات والانفصالات.