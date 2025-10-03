صورة تجمع عبلة كامل بأبطال تيتانيك تشعل مواقع التواصل وكيت وينسليت ترد

الصورة التي تعود في أصلها إلى شهير من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وُضعت فيها عبلة كامل بطريقة ساخرة وسط بطلي الفيلم العالمي، ما أثار موجة من التعليقات الطريفة بين روّاد المنصات.

المفاجأة جاءت حين تفاعلت كيت وينسليت نفسها مع الأمر عبر حسابها الرسمي في " "، حيث نشرت الصورة وأبدت استغرابها من تكرار إرسالها إليها في التعليقات على منشوراتها. وكتبت : "أصادف دائماً هذه الصورة في الرسائل، تبدو مضحكة وجيدة نوعاً ما، لكن أرجو منكم التوقف عن إرسالها، ومع ذلك أعجبتني ملابسها ".

رد وينسليت أطلق موجة من السخرية، إذ اعتبر كثيرون أن النجمة العالمية باتت ضحية لظاهرة "ميمز" المصريين الشهيرة، حيث تسابق المتابعون للتعليق بروح الدعابة. أحدهم كتب: "اسمها فاطمة كشري، أعظم بين عبد الغفور البرعي وزوجته، مش زيكم غرقتوا المركب في الآخر"، بينما قال آخر: "انتوا اللي محظوظين تقعدوا جنبها".

لتعود عبلة كامل، رغم غيابها عن الأضواء، إلى واجهة الترند من جديد، لتثبت أنها ما زالت حاضرة في الذاكرة الشعبية كرمز فني وجزء من الثقافة الجماهيرية.