زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور

الأغنية كتبها ولحّنها برجي بنفسه، معتمداً على مفردات بسيطة وعفوية قريبة من الناس، مزجها بقالب موسيقي متجدّد ينسجم مع أسلوبه المعتاد. أما التوزيع والميكس والماسترينغ فكانت بتوقيع الموزّع الموسيقي تيم، الذي منح العمل لمسة عصرية جعلته أكثر انسجاماً مع الذوق السائد.

العمل تميز بلحن انسيابي سهل الحفظ، وهو ما جعله يحظى منذ اللحظة الأولى بقبول واسع من المستمعين، الذين وجدوا فيه امتداداً لأغاني برجي القديمة التي رسخت اسمه كواحد من أبرز فناني في الأغنية العاطفية.

ويأتي إطلاق "وبغار" بعد سلسلة من النجاحات المتتالية للفنان اللبناني، حيث سبق أن طرح خلال الأسابيع الماضية أغنيتين هما "شو بقول" و"قاعد مع "، واللتين حققتا انتشاراً واسعاً على مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد حضوره القوي في المشهد الفني الحالي.

، الذي يجمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، يواصل عبر هذا الإصدار ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات ، معتمداً على مزيج من البساطة والابتكار في أعماله الغنائية التي تخاطب وجدان الجمهور مباشرة.