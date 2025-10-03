الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زياد برجي يطلق اغنية &quot;وبغار&quot; ويلامس إحساس الجمهور
زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور
A-
A+

زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور

فن

2025-10-03 | 10:48
زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور

أصدر الفنان اللبناني زياد برجي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وبغار"، ليضيف إلى مسيرته الغنائية أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة في الكلمات والألحان، وتعيد جمهوره إلى أجواء اللون الفني الذي اشتهر به على مدى سنوات.

الأغنية كتبها ولحّنها برجي بنفسه، معتمداً على مفردات بسيطة وعفوية قريبة من الناس، مزجها بقالب موسيقي متجدّد ينسجم مع أسلوبه المعتاد. أما التوزيع والميكس والماسترينغ فكانت بتوقيع الموزّع الموسيقي تيم، الذي منح العمل لمسة عصرية جعلته أكثر انسجاماً مع الذوق السائد.

العمل تميز بلحن انسيابي سهل الحفظ، وهو ما جعله يحظى منذ اللحظة الأولى بقبول واسع من المستمعين، الذين وجدوا فيه امتداداً لأغاني برجي القديمة التي رسخت اسمه كواحد من أبرز فناني لبنان في الأغنية العاطفية.

ويأتي إطلاق "وبغار" بعد سلسلة من النجاحات المتتالية للفنان اللبناني، حيث سبق أن طرح خلال الأسابيع الماضية أغنيتين هما "شو بقول" و"قاعد مع ناسو"، واللتين حققتا انتشاراً واسعاً على مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد حضوره القوي في المشهد الفني الحالي.

زياد برجي، الذي يجمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، يواصل عبر هذا الإصدار ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات اللبنانية، معتمداً على مزيج من البساطة والابتكار في أعماله الغنائية التي تخاطب وجدان الجمهور مباشرة.

اقرأ ايضا في فن

زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
Play
15:00
Play

زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

15:00

زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

وفاة نجمة تيك توك جينيفر نيكول ريفاس عن عمر 21 عاما!
13:25

وفاة نجمة تيك توك جينيفر نيكول ريفاس عن عمر 21 عاما!

خيم الحزن على الوسط الإعلامي ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي في هندوراس بعد الإعلان عن وفاة صانعة المحتوى ومقدمة البرامج الشابة جينيفر نيكول ريفاس، التي عُثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في العاصمة تيغوسيغالبا، عن عمر لم يتجاوز 21 عاماً.

13:25

وفاة نجمة تيك توك جينيفر نيكول ريفاس عن عمر 21 عاما!

خيم الحزن على الوسط الإعلامي ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي في هندوراس بعد الإعلان عن وفاة صانعة المحتوى ومقدمة البرامج الشابة جينيفر نيكول ريفاس، التي عُثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في العاصمة تيغوسيغالبا، عن عمر لم يتجاوز 21 عاماً.

نادين الراسي تثير الجدل بنيتها الهرب من منزلها.. ما القصة؟
13:21

نادين الراسي تثير الجدل بنيتها الهرب من منزلها.. ما القصة؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين الراسي كشفت من خلاله عن نيتها مغادرة منزلها.

13:21

نادين الراسي تثير الجدل بنيتها الهرب من منزلها.. ما القصة؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة اللبنانية نادين الراسي كشفت من خلاله عن نيتها مغادرة منزلها.

اخترنا لك
زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
15:00
وفاة نجمة تيك توك جينيفر نيكول ريفاس عن عمر 21 عاما!
13:25
نادين الراسي تثير الجدل بنيتها الهرب من منزلها.. ما القصة؟
13:21
حقيقة وفاة التيكتوكر السورية رشا سمير والمعروفة بـ "رشروش"
13:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025