حقيقة وفاة التيكتوكر السورية رشا سمير والمعروفة بـ "رشروش"

البداية كانت مع تداول شائعات تقول إن "رشروش" فارقت الحياة نتيجة مضاعفات خطيرة بعد خضوعها لعملية جراحية لشفط الدهون. وأشارت بعض الصفحات إلى أن قرارها جاء بعد معاناة طويلة مع التنمر الإلكتروني الذي استهدف مظهرها الخارجي، ما دفعها لمحاولة تغيير شكل جسدها.

الارتباك تضاعف بعد أن نُشر عبر حسابها الشخصي على "تيك توك" " " يتضمن آية قرآنية من سورة البقرة، وهو ما اعتبره البعض تأكيداً غير مباشر على وفاتها أو رسالة من عائلتها. إلا أن هذا الاستنتاج لم يكن مدعوماً بأي بيان رسمي من أسرتها أو مقربين منها، كما لم يصدر أي إعلان موثق عبر حساباتها الشخصية.

وسط تصاعد الجدل، قررت "رشروش" الرد بنفسها. ففي تعليق تركته على أحد مقاطعها، نفت بشكل مباشر خبر وفاتها مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة. لكنها اعترفت في الوقت نفسه بندمها الشديد بعد خضوعها لعملية شفط الدهون، مشيرة إلى أنها تمر بحالة نفسية صعبة نتيجة التجربة، وهو ما أثار نقاشاً جديداً حول الضغوط التي يتعرض لها صُنّاع المحتوى بسبب التنمر الإلكتروني وضغط "الجسد المثالي" المفروض عبر .