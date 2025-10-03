وفاة نجمة تيك توك جينيفر نيكول ريفاس عن عمر 21 عاما!

وبحسب تقارير إعلامية محلية، من بينها HCH Televisión Digital، فإن الوفاة وقعت يوم الأربعاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، نتيجة نوبة صرع مفاجئة. وأوضحت المصادر أن ريفاس كانت تعاني من المرض وتخضع لعلاج طبي منتظم، فيما أكد أفراد عائلتها أن ما حدث يُعد وفاة طبيعية ناجمة عن حالتها الصحية المزمنة.

وجاء الإعلان الأول عن رحيلها عبر برنامج El Showsero TV على منصة " "، حيث نشر القائمون عليه كلمات نعي مؤثرة أشادوا فيها بشخصيتها المليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، مقدمين التعازي لعائلتها وأصدقائها. ولم يتأخر التفاعل مع الخبر من جانب متابعيها وزملائها في الوسط الإعلامي، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن الحزن والصدمة. وكتب أحد المقربين منها: "كان لدينا الكثير من الأحلام معاً، لكن رحيلك جاء مبكراً جداً. سأفتقدك دائماً يا جينيفر."

ريفاس كانت قد عُرفت بمسيرتها الإعلامية كمقدمة برامج سابقة في قناة CHTV، حيث لفتت الأنظار بقدرتها على التواصل العفوي مع الجمهور. إلى جانب ذلك، كانت نشطة بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100 ألف متابع على "تيك توك"، وحوالي 16 ألف متابع عبر "إنستغرام"، حيث اعتادت مشاركة محتوى متنوع يجمع بين الترفيه واللحظات اليومية البسيطة.

الصدمة تضاعفت بعدما تبين أن آخر ما نشرته قبل وفاتها بيوم واحد فقط كان مشاركةً عبر حسابها أعربت فيها عن حماسها لخوض مباراة في رياضة "البيكلبول"، وهو ما جعل خبر رحيلها المفاجئ أكثر قسوة على متابعيها.