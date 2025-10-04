الأخبار
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"

فن

2025-10-04 | 06:05
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت تفتح باميلا الكيك قلبها لتحكي عن تجربتها مع التنمّر وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.
تابعوا برنامج "المؤثر الحقيقي - The real influencers" مع ريما كركي وضيوفها: باميلا الكيك، سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان.

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!
12:17

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

12:17

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟
09:25

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟

أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.

09:25

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟

أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.

بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء
09:13

بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة اعتذار إلى كل من الشعبين المصري والسعودي، على خلفية إساءات فردية أطلقها بعض الأشخاص مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

09:13

بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة اعتذار إلى كل من الشعبين المصري والسعودي، على خلفية إساءات فردية أطلقها بعض الأشخاص مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

