وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
A-
A+

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

فن

2025-10-04 | 05:59
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
Aljadeed
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

ودعت الساحة الرياضية المصرية اليوم واحداً من أبرز نجومها، الكابتن نوح آدم، نجم نادي الزمالك السابق، الذي رحل بعد مسيرة كروية حافلة جعلت اسمه محفوراً في ذاكرة الجماهير، خصوصاً خلال فترة السبعينيات التي شهدت تألقه الكبير مع القلعة البيضاء.

نوح آدم كان من اللاعبين الذين تميزوا بإخلاصهم داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب مشجعي الزمالك وعشاق كرة القدم المصرية عموماً. إنجازاته ومساهماته في مسيرة النادي ما زالت شاهدة على عطاء لاعب حمل شارة الإخلاص والانتماء حتى آخر لحظة.

وبحسب ما كشفته بعض التقارير الصحافية، ستُقام مراسم الجنازة ظهر اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يُوارى جثمانه الطاهر في مقابر العائلة وسط حضور محبيه وأفراد أسرته.

 

اقرأ ايضا في فن

باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"
Play
06:05
Play

باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

06:05

باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

محكمة نيويورك تقضي بسجن مغني الراب شون ديدي ودفع غرامة كبيرة بتهم عنف جنسي
04:16

محكمة نيويورك تقضي بسجن مغني الراب شون ديدي ودفع غرامة كبيرة بتهم عنف جنسي

أصدرت محكمة في نيويورك الجمعة حكماً بسجن نجم الهيب هوب الأميركي بي. ديدي، واسمه الحقيقي شون كومز، لمدة أربع سنوات وشهرين، في ختام قضية جرائم عنف جنسي هزّت الأوساط الفنية الأميركية.

04:16

محكمة نيويورك تقضي بسجن مغني الراب شون ديدي ودفع غرامة كبيرة بتهم عنف جنسي

أصدرت محكمة في نيويورك الجمعة حكماً بسجن نجم الهيب هوب الأميركي بي. ديدي، واسمه الحقيقي شون كومز، لمدة أربع سنوات وشهرين، في ختام قضية جرائم عنف جنسي هزّت الأوساط الفنية الأميركية.

الانفلونسر بيتر كونداكجيان لم يتمالك دموعه على الهواء ويبكي بعد نجاته من الموت
Play
15:30
Play

الانفلونسر بيتر كونداكجيان لم يتمالك دموعه على الهواء ويبكي بعد نجاته من الموت

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

15:30

الانفلونسر بيتر كونداكجيان لم يتمالك دموعه على الهواء ويبكي بعد نجاته من الموت

تطل الإعلامية اللبنانية ريما كركي في برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers " عبر تلفزيون "الجديد".

