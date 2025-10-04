وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

نوح آدم كان من اللاعبين الذين تميزوا بإخلاصهم داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب مشجعي وعشاق عموماً. إنجازاته ومساهماته في مسيرة النادي ما زالت شاهدة على عطاء لاعب حمل شارة الإخلاص والانتماء حتى آخر لحظة.

وبحسب ما كشفته بعض التقارير الصحافية، ستُقام مراسم الجنازة ظهر في الحامدية الشاذلية، على أن يُوارى جثمانه الطاهر في مقابر العائلة وسط حضور محبيه وأفراد أسرته.