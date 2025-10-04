الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر
احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر
احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

فن

2025-10-04 | 08:15
احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر
Aljadeed
احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة مؤثرة خصّت بها الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد، عبر منصّة "إكس".

وفي رسالتها، عبّرت أحلام عن تقديرها الكبير لمسيرة فضل شاكر الفنية، مشيدة بما وصفته بالصوت "المخملي الذي لا منافس له منذ زمن بعيد"، مؤكدة أن نجاحه ونجاح نجله محمد يمثلان مفخرة للفن العربي.

وأضافت: "حبيبي ابني الغالي محمد فضل شاكر، وأنا الأكيد إني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم. النجاح بيلبق لكم، وهالشي مش جديد عليكم". كما شددت على انتظارها لجديدهما الفني، داعية الجمهور لمتابعة مشاريعهما المقبلة.

هذا التفاعل الإيجابي أعاد اسم فضل شاكر إلى الواجهة مجدداً، في وقت يترقب فيه جمهوره إصدارات غنائية جديدة قد تجمعه بابنه محمد، الذي بدأ يخطو بثبات في عالم الغناء.

 

