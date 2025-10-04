احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

وفي رسالتها، عبّرت أحلام عن تقديرها الكبير لمسيرة فضل شاكر الفنية، مشيدة بما وصفته بالصوت "المخملي الذي لا منافس له منذ زمن بعيد"، مؤكدة أن نجاحه ونجاح نجله محمد يمثلان مفخرة للفن العربي.
وأضافت: "حبيبي ابني الغالي محمد فضل شاكر، وأنا الأكيد إني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم. النجاح بيلبق لكم، وهالشي مش جديد عليكم". كما شددت على انتظارها لجديدهما الفني، داعية الجمهور لمتابعة مشاريعهما المقبلة.
هذا التفاعل الإيجابي أعاد اسم فضل شاكر إلى الواجهة مجدداً، في وقت يترقب فيه جمهوره إصدارات غنائية جديدة قد تجمعه بابنه محمد، الذي بدأ يخطو بثبات في عالم الغناء.
يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.
أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.
تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة اعتذار إلى كل من الشعبين المصري والسعودي، على خلفية إساءات فردية أطلقها بعض الأشخاص مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.