احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

وفي رسالتها، عبّرت عن تقديرها الكبير لمسيرة الفنية، مشيدة بما وصفته بالصوت "المخملي الذي لا منافس له منذ زمن بعيد"، مؤكدة أن نجاحه ونجاح نجله يمثلان مفخرة للفن .

وأضافت: " ابني ، وأنا الأكيد إني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم. النجاح بيلبق لكم، وهالشي مش جديد عليكم". كما شددت على انتظارها لجديدهما الفني، داعية الجمهور لمتابعة مشاريعهما المقبلة.

هذا التفاعل الإيجابي أعاد اسم فضل شاكر إلى الواجهة مجدداً، في وقت يترقب فيه جمهوره إصدارات غنائية قد تجمعه بابنه محمد، الذي بدأ يخطو بثبات في عالم الغناء.