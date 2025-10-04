تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر

ونشر تامر الفيديو مصحوبًا بمقطع من أغنيته الشهيرة "طول ما أنت مش تمثال"، وكتب معلقًا عليه: "حبايبي اللي بيفكروا حالًا، دي رسالة ليكم.. قضبان سجن أفكارك السلبية هي من صنعك أنت، محدش حابسك والله، أنت اللي حابس نفسك، مجرد ما تبطل تفكر بشكل يائس، هتقع كل القضبان، وهتخرج من سجنك، وهتنجح، وهتحقق كل اللي نفسك فيه وأكتر.

وتحدث تامر عن الصعوبات التي واجهها في مشواره قائلًا: "أقسم بالله، قبل ما أنجح، كنت بسمع جمل زي: أنت مستحيل تنجح، صوتك مش هيوصل، ما فيكش مواصفات النجم، غير الفقر المادي القارص، والتفكك الأسري من وأنا عندي 7 سنين.. يعني إحباط من كل الجوانب، بس عمرّي ما يئست ولا سمعت للكلام المُحبط، بالعكس كان بيحمّسني أكتر، ويزودني عناد للوصول".

وأضاف: "خليكم كده، قوموا اتحركوا واسعوا.. الحياة لا بتحب ولا هتضحك للمستسلم، ولو مش عاجبك مكانك في غيّره، أنت مش تمثال".