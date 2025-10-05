الأخبار
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

فن

2025-10-05 | 07:14
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.

وكتبت ليفي في نعيها: "ببالغ الحزن أعلن وفاة صهري كريس دريغا، عضو فرقة ياردبيردز وعازف الغيتار الإيقاعي والباس، بعد سنوات من المتاعب الصحية… الرحمة له، والشكر لأختي كيت التي اعتنت به طوال تلك السنوات." ونعاه زميله السابق جيمي بيج، مؤسس فرقة Led Zeppelin، بكلمات مؤثرة قائلاً: "علمت بوفاة كريس دريغا، الذي عزف بشغف مع ياردبيردز على الغيتار الإيقاعي والباس. لم أره منذ زمن، وأتمنى لو فعلت. رحم الله كريس." يُعد دريغا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في انطلاق مسيرة أساطير الغيتار الثلاثة: إريك كلابتون، وجيف بيك، وجيمي بيج، كما شارك في نجاح عدد من الأغنيات الشهيرة في مسيرة الفرقة مثل “Shapes of Things” و “Over Under Sideways Down”. بعد تفكك الفرقة عام 1968، رفض دريغا عرضًا من جيمي بيج للانضمام إلى مشروعه الجديد الذي أصبح لاحقًا فرقة Led Zeppelin، مفضّلًا التفرغ للتصوير الفوتوغرافي. وقد التقط صورًا لألبوم “Led Zeppelin I” ولعدد من نجوم الموسيقى العالميين بينهم بوب ديلان وتينا تيرنر. عاد دريغا لاحقًا إلى الساحة الموسيقية في تسعينيات القرن الماضي برفقة عازف الطبول جيم مكارثي لإحياء فرقة “The Yardbirds” من جديد، قبل أن يتقاعد نهائيًا عام 2013 بعد تدهور حالته الصحية. برحيله، تفقد الساحة الموسيقية أحد أعمدة موسيقى الروك البريطانية الكلاسيكية، ورجلًا ساهم في تشكيل ملامح جيلٍ موسيقيّ كامل ما زالت بصماته حاضرة في تاريخ موسيقى الروك الحديثة.

