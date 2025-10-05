وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

رحل الموسيقي كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.

