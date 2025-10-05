وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".
ردّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مجددًا على الجدل الذي أثارته تصريحاتها حول ما وصفته بـ“تدمير الآلات الموسيقية” في معهد الموسيقى بدمشق، مؤكدة تمسكها بموقفها ومشددة على أن الواقعة حقيقية وليست إشاعة كما روّج البعض.
انطلق على شاشة قناة الجديد برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer"، تقدّمه الإعلامية ريما كركي، في تجربة تجمع بين الطابع الترفيهي والجانب الإنساني لتسليط الضوء على قصص المؤثرين في العالم العربي من زوايا غير مألوفة.