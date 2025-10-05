"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!

انطلق على شاشة جديد بعنوان "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer"، تقدّمه الإعلامية ، في تجربة تجمع بين الطابع الترفيهي والجانب الإنساني لتسليط الضوء على قصص المؤثرين في من زوايا غير مألوفة.



في الحلقة الأولى، كشفت كركي عن محطات بارزة من حياة عدد من صناع المحتوى الأكثر شهرة، وهم سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كودكجيان، حيث رافقهم البرنامج في كواليس يومياتهم، وعرّف المشاهدين على الوجه الإنساني خلف الأضواء والشهرة. وشهدت الحلقة مشاركة مميزة للممثلة الكيك التي فتحت قلبها للكاميرا وتحدثت بصراحة عن تجربتها مع التنمّر، وكيف واجهت الانتقادات والتعليقات القاسية التي طالتها على ، مؤكدة أن الشهرة لا تحمي أصحابها من الألم أو الأحكام المسبقة. البرنامج، الذي يجمع بين العفوية والواقعية والإضاءة على قصص حقيقية مؤثرة، يعرض كل يوم خميس الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الجديد، مع إعادة يوم الجمعة على "الجديد فن"، في مواعيد تَعِد بجذب جمهور ومحبي البرامج الإنسانية المعاصرة.