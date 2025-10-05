"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!

في الحلقة الأولى، كشفت كركي عن محطات بارزة من حياة عدد من صناع المحتوى الأكثر شهرة، وهم سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كودكجيان، حيث رافقهم البرنامج في كواليس يومياتهم، وعرّف المشاهدين على الوجه الإنساني خلف الأضواء والشهرة. وشهدت الحلقة مشاركة مميزة للممثلة اللبنانية باميلا
الكيك التي فتحت قلبها للكاميرا وتحدثت بصراحة عن تجربتها مع التنمّر، وكيف واجهت الانتقادات والتعليقات القاسية التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي
، مؤكدة أن الشهرة لا تحمي أصحابها من الألم أو الأحكام المسبقة. البرنامج، الذي يجمع بين العفوية والواقعية والإضاءة على قصص حقيقية مؤثرة، يعرض كل يوم خميس الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الجديد، مع إعادة يوم الجمعة على قناة
"الجديد فن"، في مواعيد تَعِد بجذب جمهور السوشيال ميديا
ومحبي البرامج الإنسانية المعاصرة.