4 آب "الحقيقة الضائعة"
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة

2025-10-05 | 08:30
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة

ردّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مجددًا على الجدل الذي أثارته تصريحاتها حول ما وصفته بـ“تدمير الآلات الموسيقية” في معهد الموسيقى بدمشق، مؤكدة تمسكها بموقفها ومشددة على أن الواقعة حقيقية وليست إشاعة كما روّج البعض.

 وقالت فواخرجي في منشور عبر منصة إكس: “كنت أتمنى من قلبي أن يكون خبر تدمير الآلات الموسيقية كاذباً، ولكنت سارعت بالاعتذار، ولا يعيبني الاعتذار، ولا انتصار لي على حساب وطني مهما كان، فأنا فرد وهو وطن.” وأضافت بأسف أن المشكلة لم تعد في “التخريب والتكسير، بل في التكذيب والاستخفاف بمشاعر الطلاب والأساتذة الذين يعيشون الألم منذ وقوع الحادثة”. وأشارت إلى أن الأساتذة والطلاب في المعهد قدّموا بيان استنكار ضد محاولات نفي الواقعة، معتبرين ما حدث “إهانة لمشاعرهم ولجهدهم الفني”. وتابعت: “لم أكن الأولى في الكتابة عن الأمر، بل ربما الأخيرة، ومع ذلك وُجهت إليّ الاتهامات بنشر أخبار كاذبة، بينما غيري لم يُذكر.” وانتقدت فواخرجي الهجوم الذي شنّه عليها بعض الإعلاميين المحسوبين على الحكومة السورية الجديدة، موضحة أنها لم تُدن الحكومة أو المسؤولين إطلاقًا، متسائلة: “لماذا يدافعون عن أنفسهم وأنا لم آتِ على ذكرهم أصلاً؟”، مؤكدة أن ما جرى هو فعل “قامت به ثلة خارجة عن القانون والإنسانية”، وطالبت الحكومة بمحاسبة الفاعلين. وتوسعت فواخرجي في حديثها لتتطرق إلى حوادث مشابهة، منها تكسير التماثيل الطلابية في كلية الفنون الجميلة في حلب، وتدمير تماثيل السيدة العذراء والصلبان في بعض الكنائس، داعيةً إلى “محاسبة من يعتدي على الرموز الفنية والدينية والثقافية دون تمييز”. كما طالبت بـ إعادة النظر في قانون منع رسم الأجساد العارية في كلية الفنون الجميلة، مؤكدة أن هذا النوع من الرسم جزء أساسي من علم التشريح والفن الأكاديمي، ومحذّرة من أن منع مثل هذه الممارسات يهدد جوهر الفنون السورية. وختمت فواخرجي منشورها بتحذير واضح: “تاريخ بلادي بدأ ويبدأ من النحت والرسم والموسيقى والشعر والرقص والعمارة واللغة الجميلة… وإن كُسرت أدوات الفن، كُسر معها تاريخنا وهويتنا.”

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد
Play
09:39
Play

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".

09:39

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".

وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
07:14

وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.

07:14

وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.

"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!
Play
07:02
Play

"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!

انطلق على شاشة قناة الجديد برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer"، تقدّمه الإعلامية ريما كركي، في تجربة تجمع بين الطابع الترفيهي والجانب الإنساني لتسليط الضوء على قصص المؤثرين في العالم العربي من زوايا غير مألوفة.

07:02

"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!

انطلق على شاشة قناة الجديد برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer"، تقدّمه الإعلامية ريما كركي، في تجربة تجمع بين الطابع الترفيهي والجانب الإنساني لتسليط الضوء على قصص المؤثرين في العالم العربي من زوايا غير مألوفة.

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد
09:39
وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
07:14
"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!
07:02
عبير شمس الدين تنهار باكية وتكشف: تمنيت أمي تمنعني حتى لو رمتني من الشباك!
06:58

