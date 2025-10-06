الأخبار
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم

فن

2025-10-06 | 04:26
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على "انستغرام" بيان اعتذار موقّعاً من قريبتَيها عبير ودلال الأكرمي، تضمّن إقرارهما الكامل بمسؤوليتهما عن تسريب تسجيلات صوتية كانت السبب في أزمة مستجدّة طالت ابنتها مريم عمايري، وتصدّرت أحاديث المتابعين خلال الأيام الماضية، في ظلّ تفاعل لافت على منصّات التواصل الاجتماعي.

ورد في نصّ الاعتذار: "نحن عبير الأكرمي ودلال الأكرمي نقرّ ونعترف أنه، وبعد خلاف مع ابنة خالتنا الفنانة أمل عرفة، قمنا بإرسال التسجيلات الصوتية لصديق في لبنان، ومن هناك جرى تسريبها ونشرها على صفحات إلكترونية مغرضة.. ونتحمّل كامل المسؤولية عمّا حدث، ونتوجّه بالاعتذار العلني إلى خالتنا الفنانة أمل عرفة، وإلى ابنتها مريم عمايري، عن الأذى الذي لحق بهما جرّاء هذه الواقعة".

وأشار البيان أيضاً إلى أن الصفحة التي تولّت نشر التسجيلات حاولت المساومة المادية مع أمل عرفة مقابل حذف المواد، لكنها رفضت هذا الطرح تماماً، واختارت التوجّه إلى القضاء، فيما ختمت قريبتاها اعتذارهما بشكر خاص لها على ما وصفتاه بـ "نُبلها وتنازلها عن حقها في القضية".

وأرفقت أمل عرفة نص الاعتذار بتعليق يكشف عن حجم الإساءة التي تعرضت لها مع ابنتها "مريم"، وكتبت: "القصة اكبر من اعتذار بس كرامة لتراب ابي اسقطت حقي انا سامحت.. منكون لـ الله هوي اللي عندو  الأمر بعد الظلم الكبير اللي اتعرضتلو بنتي".

تأتي هذه التطوّرات بعد أيام من انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى مريم عمايري، ظهرت فيه تتحدّث بنبرة شديدة مستخدمةً عبارات اعتبرها بعض المتابعين قاسية، وهو ما تسبّب بتفاعل كبير، وفتح نقاشاً واسعاً حول الخلافات العائلية الخاصة.

فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ
05:50
منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!
04:33
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي
03:45
زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة
11:11

