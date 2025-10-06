تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم

ورد في نصّ الاعتذار: "نحن عبير الأكرمي ودلال الأكرمي نقرّ ونعترف أنه، وبعد خلاف مع ابنة خالتنا الفنانة ، قمنا بإرسال التسجيلات الصوتية لصديق في ، ومن هناك جرى تسريبها ونشرها على صفحات إلكترونية مغرضة.. ونتحمّل كامل المسؤولية عمّا حدث، ونتوجّه بالاعتذار العلني إلى خالتنا الفنانة أمل عرفة، وإلى ابنتها عمايري، عن الأذى الذي لحق بهما جرّاء هذه الواقعة".

وأشار البيان أيضاً إلى أن الصفحة التي تولّت نشر التسجيلات حاولت المساومة المادية مع أمل عرفة مقابل حذف المواد، لكنها رفضت هذا الطرح تماماً، واختارت التوجّه إلى ، فيما ختمت قريبتاها اعتذارهما بشكر خاص لها على ما وصفتاه بـ "نُبلها وتنازلها عن حقها في القضية".

وأرفقت أمل عرفة نص الاعتذار بتعليق يكشف عن حجم الإساءة التي تعرضت لها مع ابنتها "مريم"، وكتبت: "القصة اكبر من اعتذار بس كرامة لتراب ابي اسقطت حقي انا سامحت.. منكون لـ عندو الأمر بعد الظلم الكبير اللي اتعرضتلو بنتي".

تأتي هذه التطوّرات بعد أيام من انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى مريم عمايري، ظهرت فيه تتحدّث بنبرة شديدة مستخدمةً عبارات اعتبرها بعض المتابعين قاسية، وهو ما تسبّب بتفاعل كبير، وفتح نقاشاً واسعاً حول الخلافات العائلية الخاصة.