باسل خياط يقلق الجمهور على صحته.. مشى بصعوبة!

إلا أنّ لحظة صعود إلى المسرح لاستلام جائزته أثارت قلق الحضور، إذ بدا عليه الإجهاد وألم واضح في قدمه، ما اضطره إلى الاستعانة بأحد المنظمين لمساعدته على صعود درج المسرح. وظهرت لقطات من الحفل تُظهر الفنان السوري وهو يجرّ قدمه بخطوات بطيئة وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.

ورغم الإرهاق، حافظ خياط على ابتسامته طوال الحفل، معبّراً عن امتنانه العميق لهذا التكريم الذي وصفه لاحقاً عبر منشور على حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “أعتز بهذا التكريم ويشرفني لأنه آتٍ من قلوب تنبض بالأمل والمستقبل. والاحترام”.

خطوة خياط في المهرجان عكست حضوراً فنياً وإنسانياً لافتاً، وأكدت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما في السنوات .