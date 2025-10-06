باسل خياط يقلق الجمهور على صحته.. مشى بصعوبة!

إلا أنّ لحظة صعود باسل خياط إلى المسرح لاستلام جائزته أثارت قلق الحضور، إذ بدا عليه الإجهاد وألم واضح في قدمه، ما اضطره إلى الاستعانة بأحد المنظمين لمساعدته على صعود درج المسرح. وظهرت لقطات من الحفل تُظهر الفنان السوري وهو يجرّ قدمه بخطوات بطيئة وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.
ورغم الإرهاق، حافظ خياط على ابتسامته طوال الحفل، معبّراً عن امتنانه العميق لهذا التكريم الذي وصفه لاحقاً عبر منشور على حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “أعتز بهذا التكريم ويشرفني لأنه آتٍ من قلوب تنبض بالأمل والمستقبل. كل الحب والاحترام”.
خطوة باسل خياط في المهرجان عكست حضوراً فنياً وإنسانياً لافتاً، وأكدت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما العربية في السنوات الأخيرة.
View this post on Instagram
A post shared by @basselkhaiat_fans.mr.a
A post shared by @basselkhaiat_fans.mr.a
أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.
أعلن تلفزيون الجديد عن انطلاق برنامج اجتماعي غذائي جديد بعنوان "لقمة وطن"، من تقديم الإعلامي شربل راجي.
في احدث تطورات قضيته، سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم غد الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته في التهم الموجه إليه، بحسب ما كشف موقع "فوشيا".