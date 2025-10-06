فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ

وكان الفنان اللبناني، سلّم نفسه مساء أول أمس السبت 4 أكتوبر 2025، عند حاجز الحسبة على مدخل في جنوبي ، وتوجه مباشرة إلى في منطقة ، حيث بوشرت التحقيقات معه بإشراف المختص.

فور تسليم الفنان نفسه إلى القضاء اللبناني، تعتبر الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، ساقطة قانونياً بعد تسليم نفسه، ليعاد محاكمته مجدداً بشكل عادل وفق القضاء اللبناني، ومع انتهاء جلسات التحقيق مع الفنان فضل شاكر، من قبل مدعي عام بيروت، وتحويله إلى القضاء، سيبت القضاء اللبناني بالتهم الموجهة إلى فضل شاكر.