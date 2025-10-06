فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ

الأخبار
2025-10-06 | 05:50
في احدث تطورات قضيته، سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم غد الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته في التهم الموجه إليه، بحسب ما كشف موقع "فوشيا".

وكان الفنان اللبناني، سلّم نفسه مساء أول أمس السبت 4 أكتوبر 2025، عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي العاصمة بيروت، وتوجه مباشرة إلى وزارة الدفاع في منطقة بعبدا، حيث بوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.

فور تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى القضاء اللبناني، تعتبر الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، ساقطة قانونياً بعد تسليم نفسه، ليعاد محاكمته مجدداً بشكل عادل وفق القضاء اللبناني، ومع انتهاء جلسات التحقيق مع الفنان فضل شاكر، من قبل مدعي عام بيروت، وتحويله إلى القضاء، سيبت القضاء اللبناني بالتهم الموجهة إلى فضل شاكر.

