فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ

وكان الفنان اللبناني، سلّم نفسه مساء أول أمس السبت 4 أكتوبر 2025، عند حاجز الحسبة على مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي العاصمة بيروت، وتوجه مباشرة إلى وزارة الدفاع في منطقة بعبدا، حيث بوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.
فور تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى القضاء اللبناني، تعتبر الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، ساقطة قانونياً بعد تسليم نفسه، ليعاد محاكمته مجدداً بشكل عادل وفق القضاء اللبناني، ومع انتهاء جلسات التحقيق مع الفنان فضل شاكر، من قبل مدعي عام بيروت، وتحويله إلى القضاء، سيبت القضاء اللبناني بالتهم الموجهة إلى فضل شاكر.
أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.
أعلن تلفزيون الجديد عن انطلاق برنامج اجتماعي غذائي جديد بعنوان "لقمة وطن"، من تقديم الإعلامي شربل راجي.
كرّم نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي النجم السوري باسل خياط خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي، حيث نال جائزة خاصة تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة ومساهمته في إثراء الدراما العربية بأعمال راسخة في ذاكرة الجمهور.