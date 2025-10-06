تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد

أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.



