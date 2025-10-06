تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد

View this post on Instagram
أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.
كرّم نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي النجم السوري باسل خياط خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي، حيث نال جائزة خاصة تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة ومساهمته في إثراء الدراما العربية بأعمال راسخة في ذاكرة الجمهور.
في احدث تطورات قضيته، سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم غد الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته في التهم الموجه إليه، بحسب ما كشف موقع "فوشيا".