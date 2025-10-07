الأخبار
أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة
أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة
أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة

فن

2025-10-07 | 03:56
أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة
أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا للفنان اللبناني أمير يزبك من ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث احتفل بزواجه الثاني في أجواء عائلية هادئة من رنيم إسحق، وهي ملكة جمال سوريا السابقة والوصيفة الأولى لملكة جمال العرب في أميركا.

وظهر يزبك في الصور برفقة عروسه بإطلالة أنيقة وسط أجواء راقية جمعت المقربين فقط، فيما تلقّى التهاني من جمهوره وعدد من زملائه في الوسط الفني الذين تمنّوا له حياة سعيدة واستقرارًا دائمًا.

ويُذكر أن الفنان أمير يزبك كان متزوجًا سابقًا من ماريا مدوّر، وأنجب منها ثلاثة أولاد قبل أن ينفصلا بسبب خلافات عائلية استمرت لسنوات، لتنتقل طليقته بعد الطلاق إلى كندا مع أبنائهما.

الزفاف الجديد أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خصوصًا مع هوية العروس التي تُعدّ من أبرز المشاركات في مسابقات الجمال العربية في أميركا، ما أضفى طابعًا خاصًا على الحدث الذي فاجأ متابعي الفنان اللبناني المعروف بأغانيه الطربية والشعبية.

اقرأ ايضا في فن

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

05:15

طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
05:15
إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53
ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل
04:28

أوافق
