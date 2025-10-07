أمير يزبك يتزوّج للمرة الثانية في كاليفورنيا من ملكة جمال سوريا السابقة

وظهر يزبك في الصور برفقة عروسه بإطلالة أنيقة وسط أجواء راقية جمعت المقربين فقط، فيما تلقّى التهاني من جمهوره وعدد من زملائه في الوسط الفني الذين تمنّوا له حياة سعيدة واستقرارًا دائمًا.
الزفاف الجديد أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خصوصًا مع هوية العروس التي تُعدّ من أبرز المشاركات في مسابقات الجمال العربية في أميركا، ما أضفى طابعًا خاصًا على الحدث الذي فاجأ متابعي الفنان اللبناني المعروف بأغانيه الطربية والشعبية.
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.
تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.
في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.