بعد جهاد عبده.. مكسيم خليل يتضامن مع السويداء ويدعو للتكاتف بين السوريين
فن

2025-10-08 | 05:14
أعلن الفنان السوري مكسيم خليل عن مشاركته في حملة دعم مخصصة لمحافظة السويداء، تحت شعار "السويداء منّا وفينا"، وذلك بعد أيام من انضمام الفنان جهاد عبده إلى المبادرة نفسها.

وظهر خليل في مقطع مصوّر نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجّهًا رسالة تضامن إنسانية قال فيها: "لأنو سوريا هي سند الكل، وواجب علينا نحن كسوريين نكون سند لبعض". وأضاف: "نظمنا حملة تبرعات لأهلنا المتضررين بالسويداء، ويمكن تكون هالخطوة بتلمنا وبتخلينا نرجع نمسك إيدينا بإيدين بعض". وأكد خليل في ختام رسالته أن "سوريا لكل السوريين، والسويداء منّا وفينا"، مشددًا على أن الهدف من الحملة هو إعادة ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بعيدًا عن الانقسامات. وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها محافظة السويداء، عقب الأحداث الأمنية الأخيرة التي خلّفت أضرارًا مادية وبشرية واسعة، ما دفع عدداً من الفنانين والمثقفين السوريين داخل البلاد وخارجها إلى إطلاق مبادرات إنسانية لمساندة الأهالي. ولاقى ظهور مكسيم خليل تفاعلاً كبيراً على المنصات الرقمية، حيث أثنى متابعون على مبادرته، معتبرين أنها تذكّر بروح التضامن السوري في أصعب المراحل.

إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب

كشف الممثل السوري إبراهيم الشيخ، زوج المخرجة رشا شربتجي، أن مشاركته في مسلسلها الجديد ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، مشيراً إلى أنّ ارتباطاته المهنية قد تحول دون انضمامه إلى العمل.

أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها: "اعيش حياتي وفق قناعاتي فقط"
أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها: "اعيش حياتي وفق قناعاتي فقط"

خلال ظهورها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال على الانتقادات التي تطالها بسبب أدوارها الجريئة وتعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعد تتأثر بأي هجوم وتعيش حياتها وفق قناعاتها فقط.

ندى كوسا ترد على زلة اللسان التي تصدّرت الترند
ندى كوسا ترد على زلة اللسان التي تصدّرت الترند

خرجت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، عن صمتها لتعلّق للمرة الأولى على زلة اللسان الشهيرة التي وقعت بها خلال حفل تتويج بيرلا حرب بلقب "ملكة جمال لبنان 2025"، وهي العبارة التي قالت فيها مازحة: "بس تنتهي حياتي عوضًا عن ولايتي"، والتي تحوّلت إلى "ترند" واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

