الشيف عمر يرد على الهجوم: “هل يرضيكم شتم الأطفال وقطع الأرزاق؟”

وقال الشيف عمر إن أكثر ما صدمه هو تعرض أطفاله للشتم والتحرش اللفظي من أشخاص “يضعون صور أولادهم على حساباتهم، بينما يهاجمون أطفال الآخرين بأبشع العبارات”، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الحملة ضده وصلت إلى حد تنظيم دعوات لمقاطعة مطاعمه ضمن مجموعات مغلقة على ، يقودها، وفق قوله، أشخاص “يتظاهرون بدعم السوريين بينما يقطعون أرزاق سورية”. وأضاف أن مطاعمه تشغّل أكثر من خمسين موظفاً، معظمهم من الجنسية ، وأن جزءاً من أرباحه يخصص لمساعدة عائلات متعففة في الداخل السوري، لافتاً إلى أنه لم يتحدث عن ذلك سابقاً “لأن العمل الخيري لا يحتاج إلى إعلان”. وأكد أن نجاحه جاء “بفضل وليس منّة من أحد”، موجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ"المقرّبين" الذين استغلوا الأزمة للطعن به، معتبراً ذلك “أكبر درس في الحياة”. وختم قائلاً: “هل يرضيكم شتم الأطفال وقطع الأرزاق؟ هل ما تفعلونه يُرضي الله أو يخدم بلدنا؟”. منشور الشيف عمر أثار موجة من التفاعل، حيث عبّر عدد من المتابعين عن تضامنهم معه، في حين رأى آخرون أن ما حدث يعكس الوجه القاسي لظاهرة الإلكترونية التي باتت تطال الأشخاص قبل المؤسسات.