إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب

كشف الممثل السوري ، زوج المخرجة ، أن مشاركته في مسلسلها الجديد ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، مشيراً إلى أنّ ارتباطاته المهنية قد تحول دون انضمامه إلى العمل.

