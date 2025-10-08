الأخبار
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب

فن

2025-10-08 | 06:17
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب
إبراهيم الشيخ يكشف سبب غيابه المحتمل عن مسلسل إخراج رشا شربتجي المرتقب

كشف الممثل السوري إبراهيم الشيخ، زوج المخرجة رشا شربتجي، أن مشاركته في مسلسلها الجديد ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، مشيراً إلى أنّ ارتباطاته المهنية قد تحول دون انضمامه إلى العمل.

 
وفي تصريح لموقع الفن، قال الشيخ: “مشاركتي ليست مؤكدة بعد، فأنا أحضّر لسفرة خارج سوريا، وفي حال تم تأكيدها فلن أستطيع المشاركة، كما أنني مرتبط بعمل آخر مع المخرج تامر إسحاق في مسلسل النويلاتي.”
 
 

أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها: "اعيش حياتي وفق قناعاتي فقط"
05:48

أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها: "اعيش حياتي وفق قناعاتي فقط"

خلال ظهورها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال على الانتقادات التي تطالها بسبب أدوارها الجريئة وتعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعد تتأثر بأي هجوم وتعيش حياتها وفق قناعاتها فقط.

ندى كوسا ترد على زلة اللسان التي تصدّرت الترند
ندى كوسا ترد على زلة اللسان التي تصدّرت الترند

خرجت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، عن صمتها لتعلّق للمرة الأولى على زلة اللسان الشهيرة التي وقعت بها خلال حفل تتويج بيرلا حرب بلقب "ملكة جمال لبنان 2025"، وهي العبارة التي قالت فيها مازحة: "بس تنتهي حياتي عوضًا عن ولايتي"، والتي تحوّلت إلى "ترند" واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدمة بين المتابعين… ناصيف زيتون يتخلى عن شعره الطويل بعد سنوات من اعتماده!
صدمة بين المتابعين… ناصيف زيتون يتخلى عن شعره الطويل بعد سنوات من اعتماده!

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون جمهوره بخطوة غير متوقعة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" ظهر فيه وهو يقص شعره الطويل الذي ميّز إطلالته لسنوات.

