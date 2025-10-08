فرانسيا رايسا تُنهي الجدل: لا خلاف بيني وبين سيلينا غوميز

ونفت رايسا في مقابلة حديثة أن يكون هناك أي توتر أو قطيعة، مشددة على أن تبرعها بكليتها لغوميز عام 2017 كان بدافع إنساني بحت، دون أي توقع للمقابل أو الامتنان. وأوضحت أن فعل التبرع بالأعضاء بالنسبة لها يشبه التبرع المالي للجمعيات الخيرية، قائلة: "إذا تبرعت بدولار، لن تتصل لتسأل أين ذهب." وعبّرت عن سعادتها بزفاف سيلينا من المنتج بيني بلانكو، رغم غيابها عن قائمة المدعوين التي ضمّت أسماء بارزة مثل تايلور سويفت وإد شيران ونجوم مسلسل Only Murders in the Building. ورفضت رايسا ما تروّجه بعض التقارير عن غضبها من أسلوب حياة غوميز بعد العملية، مؤكدة أن علاقتهما لا تزال هادئة يسودها الاحترام المتبادل، مضيفة أنهما لا تتحدثان كثيرًا حاليًا، لكنهما قد تتناولان الموضوع بصراحة في المستقبل.
شهدت مدينة اللاذقية صباح اليوم حادثة اختطاف جديدة طالت الطفل محمد قيس حيدر البالغ من العمر 13 عامًا، بعدما أقدم مجهولون على اختطافه من أمام مدرسته في وضح النهار، في واقعة هزّت الشارع السوري وأعادت تسليط الضوء على تصاعد حوادث الخطف في البلاد.
أثار الإعلامي والطبيب الساخر باسم يوسف ضجة كبيرة بعد ظهوره على قناة "ON" في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، وذلك في أول لقاء تلفزيوني له على الشاشة المصرية منذ أكثر من 14 عامًا، حيث تصدّر الترند على موقع "غوغل" في مصر، واحتل اسمه المراتب الأولى في قوائم البحث والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلال الساعات الأخيرة، تصدّر مؤدي المهرجانات المصري مسلم الترند بعد انتشار صورٍ زُعم أنها توثق عودته إلى طليقته يارا تامر، عقب فترة قصيرة من انفصالهما، لتتحول القصة إلى حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.