فرانسيا رايسا تُنهي الجدل: لا خلاف بيني وبين سيلينا غوميز

ونفت رايسا في مقابلة حديثة أن يكون هناك أي توتر أو قطيعة، مشددة على أن تبرعها بكليتها لغوميز عام 2017 كان بدافع إنساني بحت، دون أي توقع للمقابل أو الامتنان. وأوضحت أن فعل التبرع بالأعضاء بالنسبة لها يشبه التبرع المالي للجمعيات الخيرية، قائلة: "إذا تبرعت بدولار، لن تتصل لتسأل أين ذهب." وعبّرت عن سعادتها بزفاف من المنتج بلانكو، رغم غيابها عن قائمة المدعوين التي ضمّت أسماء بارزة مثل وإد شيران ونجوم مسلسل Only Murders in the Building. ورفضت رايسا ما تروّجه بعض التقارير عن غضبها من أسلوب حياة بعد العملية، مؤكدة أن علاقتهما لا تزال هادئة يسودها الاحترام المتبادل، مضيفة أنهما لا تتحدثان كثيرًا حاليًا، لكنهما قد تتناولان الموضوع بصراحة في .