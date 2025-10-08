أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها: "اعيش حياتي وفق قناعاتي فقط"

وقالت أسماء: "الناس كده كده هيفضلوا في حياتنا، سواء رافضين أو قابلين، المهم كل واحد يخلّيه في حاله"، مضيفة أنها لا تحب الحكم على الآخرين أو التدخل في شؤونهم، وتتمنى أن يُعاملها الآخرون بالمثل.

كما استغلت ظهورها عبر تقنية "زوم" لتوجيه رسالة تهنئة لفريق عمل فيلمها الجديد "فيها إيه يعني؟"، معربة عن فخرها بالمشاركة فيه، ومؤكدة أن العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا قريبًا من الناس.

وتحدثت عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم، موضحة أنها تؤدي دور فتاة "متسلطة بدافع الحب"، وقالت: "هي مش متسلطة بالمعنى الوحش، هي بس بتخاف على الناس اللي بتحبهم وبتحاول تحميهم زيادة عن اللزوم".

وأشارت أسماء إلى أن الشخصية تشبهها في الواقع، خصوصًا في علاقتها بوالدها الراحل، قائلة: "كنت بخاف عليه جدًا وبغير عليه، كنت لازم أوصله الشغل قبل الجامعة، يرحمه كان بيقولّي خلّصت مني".

وعن تغيّر نظرتها للحياة، أوضحت أنها تخلّت عن طبيعتها المبالغ فيها في الخوف بعد مؤثرة، وأضافت: "اكتشفت إن اللي مكتوب هيحصل، فليه أتعب نفسي؟ سبت كل حاجة على ربنا".

وفي ختام حديثها، أعربت عن سعادتها بالعمل مع و، مشيدة بتجربتها مع المخرج الشاب عمر رشدي، مؤكدة أن الفيلم يمثل محطة ومهمة في مشوارها الفني.