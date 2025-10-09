فوضى في مقر التحقيق.. اليكم اخر تفاصيل قضية القاء القبض على مشاهير تركيا

وذكرت صحيفة Haberler أن من التوتر الشديد سادت داخل القاعة التي جرى فيها استدعاء عدد من الممثلين والمطربين والمؤثرين لأخذ عينات دمهم والإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات الجارية حول تعاطي وترويج مواد محظورة.

المشهد ازداد توتراً بعد رفض عدد من النجوم الجلوس في الغرفة نفسها مع الزوجين وإنجين بولات، اللذين سبق أن تصدّرا العناوين في قضايا مشابهة، ما اضطرّ السلطات إلى نقلهما لغرفة منفصلة حفاظاً على الهدوء.

كما أشارت التقارير إلى أن الممثل كاهان يلدريم رفض الدخول إلى القاعة أثناء وجود بولات وزوجها، مفضّلاً الانتظار خارجها حتى مغادرتهما، فيما شوهدت المحامية فايزة في الغرفة المقابلة بانتظار الإدلاء بإفادتها. القضية لا تزال تتفاعل في ، وسط توقّعات بانفجار مفاجآت أكبر في الأيام المقبلة.