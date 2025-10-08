سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية

ووفق المعلومات الأولية، فقد كان الطفل في طريقه إلى المدرسة عندما توقفت سيارة بالقرب منه، ليتم اقتياده من قبل مجهولين إلى جهة غير معلومة، وسط من الذهول بين زملائه والمارة.

عائلة الطفل وجهت نداءً عاجلاً عبر ومنصات التواصل الاجتماعي، طالبت فيه الجهات الأمنية والإنسانية بـ التحرك السريع لإعادته، مؤكدة أن العائلة تعيش حالة من الخوف والقلق الشديدين، في ظل انقطاع أي تواصل مع الخاطفين أو معرفة مصير ابنهم حتى اللحظة.

الواقعة أعادت إلى الواجهة سلسلة من حوادث الخطف المتكررة التي تشهدها مناطق مختلفة من في الآونة ، والتي باتت تُشكل مصدر قلق حقيقي للأهالي، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب الأمن وفعالية الإجراءات المتخذة للحدّ من هذه الجرائم.

وطالب ناشطون عبر السلطات المعنية باتخاذ خطوات جديّة وحازمة لوقف هذه التي وصفوها بأنها “تقرير مؤلم”، مشيرين إلى أن عشرات العائلات تعيش المأساة نفسها، بانتظار عودة أبنائها المختطفين أو معرفة مصيرهم على الأقل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة المسؤولة عن عملية الخطف ودوافعها، فيما تتواصل جهود بحثًا عن الطفل قيس حيدر في محاولة لإعادته إلى عائلته .