إضراب مخرج مصري عن الطعام يهز الوسط الفني.. والقرار مفاجئ!

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه في "فيسبوك" أن المخرج أنهى اعتصامه بعد أن قررت إدارة سينما زاوية عرض الفيلم، تعاطفًا مع حالته الصحية الحرجة، مشيرًا إلى أن الأزمة فتحت باب التساؤلات حول معاناة المبدعين في مصر.
وكتب الشناوي قائلاً:علمت من المخرج الصديق سعد هنداوي أن المخرج الشاب محمود يحيى أوقف الإضراب عن الطعام... والسؤال الآن: كيف نحمي المبدعين في بلادنا من الإقدام على التهديد بالانتحار؟.
وأضاف أن ما جرى يجب أن يكون جرس إنذار حقيقي لضرورة تدخل نقابة السينمائيين لضمان بيئة إبداعية آمنة لكل فنان لا يجد نافذة للتعبير عن فنه.