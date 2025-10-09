الأخبار
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!

فن

2025-10-09 | 06:04
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!
Aljadeed
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!

تصدّر اسم الفنان اللبناني فضل شاكر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول واسع لأنباء تفيد بصدور حكم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب أيام من تسليمه نفسه للجيش اللبناني لإعادة محاكمته.

 

لكنّ الحقيقة، وفق ما تبيّن لاحقًا، أن أي جهة رسمية أو قضائية لبنانية لم تصدر بيانًا يؤكد خبر البراءة، كما التزمت عائلة فضل شاكر الصمت الكامل حيال ما يتم تداوله.

وبالعودة إلى مصدر الأنباء، تبيّن أن مقطع الفيديو الذي أعاد البعض نشره، ويظهر فيه ابنه الفنان محمد فضل شاكر معلنًا براءة والده من تهم ، يعود في الحقيقة إلى عام 2018 وليس حديث العهد.

في المقابل، كشفت مصادر مقربة أن مسار القضية يسير في اتجاه إيجابي، مع وجود تعاطف شعبي واضح مع الفنان، وسط حديث قانوني عن احتمالات تتراوح بين عقوبة مخففة مع وقف التنفيذ أو إعلان البراءة في وقت لاحق، في انتظار القرار الرسمي من القضاء اللبناني.

