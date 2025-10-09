هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!

لكنّ الحقيقة، وفق ما تبيّن لاحقًا، أن أي جهة رسمية أو قضائية لبنانية لم تصدر بيانًا يؤكد خبر البراءة، كما التزمت عائلة الصمت الكامل حيال ما يتم تداوله.

وبالعودة إلى مصدر الأنباء، تبيّن أن مقطع الفيديو الذي أعاد البعض نشره، ويظهر فيه ابنه الفنان معلنًا براءة والده من تهم ، يعود في الحقيقة إلى عام 2018 وليس حديث .

في المقابل، كشفت مصادر مقربة أن مسار القضية يسير في اتجاه إيجابي، مع وجود تعاطف شعبي واضح مع الفنان، وسط حديث قانوني عن احتمالات تتراوح بين عقوبة مخففة مع وقف التنفيذ أو إعلان البراءة في وقت لاحق، في انتظار القرار الرسمي من اللبناني.