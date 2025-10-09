أنجيلا بشارة تنفي صلتها بالتسجيل المسرب المنسوب لطليقها وائل كفوري وزوجته شانا عبود

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مقطع فيديو مسرّب يُنسب إلى الفنان اللبناني وزوجته شانا عبود، ظهرت فيه أصوات بين الزوجين داخل المنزل، وفق ما أفادت به بعض الحسابات الفنية التي تداولت المقطع على نطاق واسع.



الفيديو الذي انتشر بسرعة أثار تفاعلاً كبيراً في الأوساط الفنية والإعلامية، خصوصاً أنه يُعد الظهور النادر لوائل مع زوجته شانا، التي لطالما حرصت على الابتعاد عن الأضواء والحفاظ على خصوصية حياتهما العائلية.

تزامن انتشار الفيديو مع إعادة تداول تصريحات قديمة لطليقة الفنان، ، كانت قد اتهمت فيها كفوري سابقاً بعدم دفع النفقة الخاصة بابنتيهما وابتعاده عنهما كأب. هذه الخلفية جعلت بعض المتابعين يربطون اسمها بتسريب التسجيل المتداول، ما دفعها إلى الرد سريعاً عبر بيان رسمي نقلته “الجديد” .

وفي تصريح خاص للقناة، قالت أنجيلا بالحرف: “فإنني توضيحاً للحقائق أفيد بأن لا علم لي ولا علاقة لي بهذا التسجيل على الإطلاق، علماً بأنني لا أملك أي حساب على حرصاً على خصوصية العائلة وبناتي.

وتابعت: " كما أني قد قمت بتكليف وكيلي القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الموضوع. آملة من الجميع عدم بث أي إشاعات أو تضر بسمعتي وسمعة عائلتي".