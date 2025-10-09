أنجيلا بشارة تنفي صلتها بالتسجيل المسرب المنسوب لطليقها وائل كفوري وزوجته شانا عبود

الفيديو الذي انتشر بسرعة أثار تفاعلاً كبيراً في الأوساط الفنية والإعلامية، خصوصاً أنه يُعد الظهور النادر لوائل كفوري
مع زوجته شانا، التي لطالما حرصت على الابتعاد عن الأضواء والحفاظ على خصوصية حياتهما العائلية.
تزامن انتشار الفيديو مع إعادة تداول تصريحات قديمة لطليقة الفنان، أنجيلا بشارة
، كانت قد اتهمت فيها كفوري سابقاً بعدم دفع النفقة الخاصة بابنتيهما وابتعاده عنهما كأب. هذه الخلفية جعلت بعض المتابعين يربطون اسمها بتسريب التسجيل المتداول، ما دفعها إلى الرد سريعاً عبر بيان رسمي نقلته قناة
“الجديد” اللبنانية
.
وفي تصريح خاص للقناة، قالت أنجيلا بشارة
بالحرف: “فإنني توضيحاً للحقائق أفيد بأن لا علم لي ولا علاقة لي بهذا التسجيل على الإطلاق، علماً بأنني لا أملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي
حرصاً على خصوصية العائلة وبناتي.
وتابعت: " كما أني قد قمت بتكليف وكيلي القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الموضوع. آملة من الجميع عدم بث أي إشاعات أو أخبار كاذبة
تضر بسمعتي وسمعة عائلتي".