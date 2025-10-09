غضب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته

محمد هو نجل الطبيب الأكاديمي قيس حيدر، الذي عاد مؤخرًا من الخارج. وقد أعلنت مجموعة الطوارئ في حي "المشروع العاشر" حالة استنفار، فيما أكدت وزارة الداخلية السورية فتح تحقيق فوري لملاحقة الجناة.
من جانبها، شاركت الفنانة شكران مرتجى نداءً إنسانيًا نقلت فيه رسالة من خالة الطفل المختطف، تناشد فيها المساعدة وتدعو كل من لديه معلومات للتواصل العاجل مع العائلة.
اعلن الفنان المصري حمزة نمرة ترشحه رسميا لجائزة غرامي لعام 2025، وذلك عن البومه "قرار شخصي"، الذي ينافس في اثنتين من أهم فئات الجائزة، هما: "أفضل ألبوم عالمي Global Music Album"، و"أفضل أداء عالمي"، في خطوة تمثل إنجازاً عربياً لافتاً ونقلة نوعية في الموسيقى المصرية.
علقت الممثلة المصرية منة شلبي لأول مرة الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن خطوبتها من منتج شهير.
تُعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.