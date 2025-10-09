غضب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته

ووثّقت مقاطع مصوّرة لحظة اختطاف الطفل، الذي ظهر وهو يبكي ويصرخ مقاومًا، ما أثار صدمة على مواقع التواصل.

هو نجل الطبيب الأكاديمي قيس ، الذي عاد مؤخرًا من الخارج. وقد أعلنت مجموعة في حي "المشروع العاشر" استنفار، فيما أكدت فتح تحقيق فوري لملاحقة الجناة.

من جانبها، شاركت الفنانة نداءً إنسانيًا نقلت فيه رسالة من خالة الطفل المختطف، تناشد فيها المساعدة وتدعو كل من لديه معلومات للتواصل العاجل مع العائلة.