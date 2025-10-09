الليلة.. حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع طوني عيسى ومؤثرين بارزين

وتُبث الحلقة عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، ضمن أجواء تجمع بين الحوار الجريء والنقاش الواقعي حول مفهوم التأثير في زمن المنصات الرقمية.
وتُعرض يوم غدٍ الجمعة على قناة "الجديد الفن" عند الساعة التاسعة ليلاً (21:00).
فكرة البرنامج تقوم على طرح أسئلة عميقة تتناول الدور الذي يلعبه الفنانون والإعلاميون وصنّاع المحتوى في تشكيل الرأي العام، وكيف ينعكس حضورهم على المجتمع اللبناني والعربي. كما يسعى البرنامج إلى كشف الجانب الإنساني والشخصي لهؤلاء المؤثرين، بعيدًا عن الصورة النمطية التي يقدمها الفضاء الافتراضي.
يُعدّ "المؤثّر الحقيقي" من أبرز البرامج اللبنانية التي تسلط الضوء على ظاهرة المؤثرين وتجاربهم في العالم الرقمي، مقدّمًا رؤية جديدة تجمع بين الإعلام التقليدي وروح العصر الرقمي، في خطوة تُعتبر إضافة نوعية للمشهد الإعلامي اللبناني الحديث.