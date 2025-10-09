الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية
اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية
A-
A+

اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية

فن

2025-10-09 | 10:40
اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية يوم امس الأربعاء الاعلامي العراقي البارز ميناس السهيل في مطار بغداد الدولي بينما كان في طريقه الى المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة المنتخب الوطني ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.

وفي تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام، قال السهيل انه فوجئ بإيقافه من قبل عناصر الأمن في المطار الذين أبلغوه بوجود مذكرة حكم قضائي بحقه تتعلق بحيازة هوية عسكرية.
وأوضح أن أحد عناصر الأمن أخبره بصدور حكم غيابي بالسجن ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، استناداً إلى بطاقة عسكرية باسم "نائب ضابط" من محافظة كربلاء، مؤكداً أنه لا علاقة له بالقضية ولم يكن يوماً منتسباً لأي مؤسسة أمنية.
وأشار السهيل إلى أن الحكم صدر بسبب تطابق اسمه الثلاثي واسم والدته مع بيانات الهوية العسكرية، واصفاً ما حدث بأنه "خطأ إداري" حال دون سفره وأدى إلى احتجازه، رغم عمله في الصحافة والإعلام منذ أكثر من عقدين.
 

اقرأ ايضا في فن

الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية
10:34

الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية

اعلن الفنان المصري حمزة نمرة ترشحه رسميا لجائزة غرامي لعام 2025، وذلك عن البومه "قرار شخصي"، الذي ينافس في اثنتين من أهم فئات الجائزة، هما: "أفضل ألبوم عالمي Global Music Album"، و"أفضل أداء عالمي"، في خطوة تمثل إنجازاً عربياً لافتاً ونقلة نوعية في الموسيقى المصرية.

10:34

الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية

اعلن الفنان المصري حمزة نمرة ترشحه رسميا لجائزة غرامي لعام 2025، وذلك عن البومه "قرار شخصي"، الذي ينافس في اثنتين من أهم فئات الجائزة، هما: "أفضل ألبوم عالمي Global Music Album"، و"أفضل أداء عالمي"، في خطوة تمثل إنجازاً عربياً لافتاً ونقلة نوعية في الموسيقى المصرية.

اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير
10:28

اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير

علقت الممثلة المصرية منة شلبي لأول مرة الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن خطوبتها من منتج شهير.

10:28

اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير

علقت الممثلة المصرية منة شلبي لأول مرة الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن خطوبتها من منتج شهير.

الليلة.. حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع طوني عيسى ومؤثرين بارزين
10:04

الليلة.. حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع طوني عيسى ومؤثرين بارزين

تُعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

10:04

الليلة.. حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع طوني عيسى ومؤثرين بارزين

تُعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

اخترنا لك
الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية
10:34
اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير
10:28
الليلة.. حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع طوني عيسى ومؤثرين بارزين
10:04
غضب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته
08:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025