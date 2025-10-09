اعتقال اعلامي بارز في المطار بتهمة حيازة هوية عسكرية

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية يوم امس الأربعاء الاعلامي العراقي البارز ميناس السهيل في مطار بغداد الدولي بينما كان في طريقه الى لتغطية مباراة المنتخب الوطني ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس .

وفي تسجيل صوتي وزع على ، قال السهيل انه فوجئ بإيقافه من قبل عناصر الأمن في الذين أبلغوه بوجود مذكرة حكم قضائي بحقه تتعلق بحيازة هوية عسكرية.

وأوضح أن أحد عناصر الأمن أخبره بصدور حكم غيابي بالسجن ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، استناداً إلى بطاقة عسكرية "نائب ضابط" من محافظة كربلاء، مؤكداً أنه لا علاقة له بالقضية ولم يكن يوماً منتسباً لأي مؤسسة .

وأشار السهيل إلى أن الحكم صدر بسبب تطابق اسمه الثلاثي واسم والدته مع بيانات الهوية العسكرية، واصفاً ما حدث بأنه "خطأ إداري" حال دون سفره وأدى إلى احتجازه، رغم عمله في الصحافة والإعلام منذ أكثر من عقدين.