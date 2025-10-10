طوني عيسى يعلنها مجددا: انا مسيحي ماروني وزوجتي علوية .. انفعل على الهواء وما قاله مؤثر

في لحظة مؤثرة على ، قال طوني عيسى: "أنا وزوجتي ، والحبّ هو الإيمان الحقيقي، لأن ما بيفرّق بين الناس." وأضاف بانفعال أن العلاقة بينه وبين زوجته تقوم على الاحترام المتبادل والإيمان بالقيم الإنسانية، لا على الانتماءات أو السياسية، مشيرًا إلى أن زواجه كان قرارًا نابعًا من قناعة عميقة لا من تحدٍّ لأحد.

خلال اللقاء، بدا طوني متأثرًا وهو يتحدث عن التحديات التي واجهها في بداية علاقته، كاشفًا أن بعض المقربين لم يتقبلوا قراره في البداية، لكنه اختار المضي بثبات قائلاً: "من يحبّ بصدق لا يخاف من المجتمع، لأن الصدق بالنوايا هو اللي بيخلّي الإنسان يعيش ."

الحديث مع طوني عيسى لم يقتصر على الجانب الشخصي، بل تناول أيضًا مراحل من طفولته الصعبة في زمن الحرب، وكيف ساهمت تلك التجارب في تشكيل شخصيته الصلبة والإنسانية التي يعرفها الجمهور .

الحلقة التي وُصفت بأنها واحدة من أكثر حلقات البرنامج صدقًا وجرأة، شارك فيها أيضًا كل من ليا حمزة، عز دلول، ورحاب الملط.

فقد أثار عز دلول الجدل بتصريحاته الجريئة حول الخيانة، بينما لم تتمالك ليا حمزة دموعها في مواجهة مؤثرة مع والدتها، أما رحاب الملط ففتحت قلبها متحدثة عن ذكريات صعبة مع والدها الراحل.

يمكن متابعة الحلقة الكاملة من برنامج "المؤثّر الحقيقي" عبر "الجديد فن" على منصة يوتيوب، والتي حملت الكثير من الاعترافات الصادقة والمشاعر الإنسانية العميقة من ضيوفها.