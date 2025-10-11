الأخبار
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
A-
A+

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

فن

2025-10-11 | 11:38
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

أشعلت الهدية الفاخرة التي قدمها المخرج المصري محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهداها سيارة روزرويس فارهة تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه مصري بمناسبة عيد ميلادها، لتصبح حديث الجمهور والإعلام خلال الساعات الماضية.

القصة بدأت حين نشرت مي عمر عبر حسابها على إنستغرام صوراً لها إلى جانب السيارة الجديدة، موجهة رسالة لزوجها عبّرت فيها عن امتنانها قائلة إنها “أسعد هدية في حياتها” وشكرته على لفتته المميزة. لكن المفاجأة الحقيقية جاءت في تعليق محمد سامي على المنشور، حيث كتب ممازحاً: “كل سنة وإنتي طيبة يا ميوشة، بس لازم أعترفلك إني بعت الساعة اللي جبتيها لي في عيد ميلادي عشان أكمل تمن العربية.”

هذا الرد العفوي من سامي أثار موجة من التفاعل الواسع بين الجمهور، الذي رأى فيه لمحة من روح الدعابة والعفوية التي تميز علاقته بزوجته، في حين علّق آخرون على حجم الهدية وقيمتها المرتفعة التي تعكس مدى الترف الذي يعيشه الثنائي الفني الشهير.

الميول المتبادلة لتبادل الهدايا الثمينة ليست جديدة بين الزوجين، فقد سبق أن أهدت مي عمر زوجها ساعة فاخرة من دار باتيك فيليب العالمية، من طراز Aquanaut باللون الأخضر والمصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18، وتُقدّر قيمتها بنحو 4.5 مليون جنيه مصري. وقد نشر سامي حينها صورة الساعة على حسابه ووجه الشكر لزوجته على ذوقها العالي واهتمامها المستمر به.

اللافت أن العلاقة بين محمد سامي ومي عمر لا تقتصر على الحياة الزوجية، بل تمتد إلى شراكة فنية ناجحة في العديد من الأعمال الدرامية التي حققت انتشاراً واسعاً، مثل “البرنس” و**“جعفر العمدة”**، حيث شكّلا ثنائياً يحظى بجماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها.

الهدية الفاخرة الجديدة تحوّلت إلى ترند على منصات التواصل، بين من احتفى بالرومانسية العلنية التي تجمع الزوجين، ومن انتقد ما اعتبره “مبالغة في البذخ”، إلا أن سامي ومي اكتفيا بالرد بابتسامات وعبارات تقدير، مؤكدين أن ما يجمعهما أبعد من المظاهر، وأن “المحبة الحقيقية هي الهدية الأجمل”.

