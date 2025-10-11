إليسا تدافع عن فضل شاكر بعد تسليمه نفسه: "بشفق عليه وما بقدر لومو"

وخلال ، قالت إليسا: "فضل شاكر من أهم الأصوات في ، وبشفق عليه، وما بقدر لومو لأنه أكيد عنده ظروف خلتو يعمل هيك."

كلمات إليسا قوبلت بتفاعل كبير من الجمهور، إذ انقسمت الآراء بين من أيّد موقفها واعتبره تعبيراً عن إنسانية وتعاطف، وبين من رأى أن القضية تتجاوز العاطفة وتتطلب معالجة قانونية وعدلية دقيقة.

ويأتي تصريح إليسا بعد أيام قليلة من تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى مخابرات في الرابع من تشرين الأول الجاري، عقب تهديدات تلقاها داخل الذي كان يقيم فيه منذ عام 2013.

الجدل لا يزال قائماً، بين من يرى أن فضل شاكر يستحق فرصة للعودة إلى الساحة الفنية، وبين من يطالب بمحاكمته بشكل كامل قبل أي حديث عن “العودة الفنية”.