إليسا تدافع عن فضل شاكر بعد تسليمه نفسه: "بشفق عليه وما بقدر لومو"

وخلال مؤتمر صحفي، قالت إليسا: "فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي، وبشفق عليه، وما بقدر لومو لأنه أكيد عنده ظروف خلتو يعمل هيك."
كلمات إليسا قوبلت بتفاعل كبير من الجمهور، إذ انقسمت الآراء بين من أيّد موقفها واعتبره تعبيراً عن إنسانية وتعاطف، وبين من رأى أن القضية تتجاوز العاطفة وتتطلب معالجة قانونية وعدلية دقيقة.
ويأتي تصريح إليسا بعد أيام قليلة من تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في الرابع من تشرين الأول الجاري، عقب تهديدات أمنية تلقاها داخل مخيم عين الحلوة الذي كان يقيم فيه منذ عام 2013.
الجدل لا يزال قائماً، بين من يرى أن فضل شاكر يستحق فرصة جديدة للعودة إلى الساحة الفنية، وبين من يطالب بمحاكمته بشكل كامل قبل أي حديث عن “العودة الفنية”.
ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلافات بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى وجود تباين في وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة.
فُجع الوسط الفني في اليمن ومصر فجر اليوم السبت بوفاة الفنان اليمني علي عنبة داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الساعات الماضية، بعد معاناة مع مضاعفات نوبة سكر حادة أدت إلى توقف القلب ووفاته بشكل سريع.
تقدّم الإعلامية ريما كركي حلقة جديدة من برنامج «المؤثر الحقيقي» على قناة «الجديد»، تستضيف فيها الممثل طوني عيسى، وليا حمزة، وعز دلول، ورحاب الملط.